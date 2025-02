Sérgio Moro lidera corrida para o governo do PR, aponta Paraná Pesquisas

Do UOL, em São Paulo

Contratado pelo União Brasil, levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado hoje, mostra o senador Sergio Moro (União Brasil) na liderança para o governo do Paraná nas eleições de 2026 .

O que aconteceu

Moro lidera nos cenários estimulados do levantamento. A pesquisa estimulada é aquela em que os entrevistados são apresentados a uma lista de possíveis candidatos.

Levantamento foi realizado entre os dias 22 e 25 de fevereiro com 1.652 eleitores em 64 municípios. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa

Cenário 1

Sergio Moro (União Brasil): 49%

Rafael Greca (PSD): 26%

Guto Silva (PP): 6,1%

6,1% Enio Verri (PT): 5,2%

Não sabe/ Não respondeu: 4,3%

4,3% Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,4%

Cenário 2

Sergio Moro (União Brasil): 47%

Rafael Greca (PSD): 24,8%

Alexandre Curi (PSD): 11,2%

Enio Verri (PT): 4,8%

Não sabe/ Não responde: 4,1%

4,1% Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,1%

Cenário 3

Sergio Moro (União Brasil): 50,5%

Rafael Greca (PSD): 26%

Enio Verri (PT): 5,6%

Darci Piana (PSD) 3,8%

Não sabe/ Não responde: 4,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,9%

Cenário 4

Sergio Moro (União Brasil): 54%

Cida Borghetti (Progressistas): 26%

Guto Silva (PP): 7,4%

Enio Verri (PT) 5,9%

Não sabe/ Não responde: 4,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,6%

Cenário 5

Sergio Moro (União Brasil): 51,1%

Cida Borghetti (Progressistas): 14,2%

Alexandre Curi (PSD): 13,7%

Enio Verri: 5,8%

Não sabe/ Não responde: 4,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Cenário 6

Sergio Moro (União Brasil): 55,8%

Cida Borghetti (Progressistas): 15%

Enio Verri (PT): 6,7%

Darci Piana (PSD): 4%

Não sabe/ Não responde: 4,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Pesquisa espontânea mostrou que 72% dos entrevistados não sabem ou não opinaram. Neste cenário, o atual governador do estado, Ratinho Junior (PSD) aparece com mais citado, com 17,2%.

Não sabe/não opinou: 72%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,2%

Ratinho Junior (PSD): 17,2%

Alexandre Curi: 1,6%

Sergio Moro (União Brasil) 1,5%

Rafael Greca (PSD): 1%

Roberto Requião: 0,8%

Guto Silva (PP): 0,4%

Enio Verri (PT): 0,1%

Darci Piana (PSD): 0,1%

Outros nomes citados: 1,1%