Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA sobem mais que o esperado

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, mas isso provavelmente não sinaliza uma mudança significativa nas condições do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 22.000, para 242.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 22 de fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 221.000 pedidos para a última semana.

Os fatores de ajuste sazonal, o modelo que o governo usa para eliminar as flutuações sazonais dos dados, tendem a distorcer os dados de pedido mais altos nessa época do ano.

Um programa separado para funcionários federais (UCFE), que é relatado com uma defasagem de uma semana, ainda não mostrou nenhum impacto das demissões de funcionários públicos federais em estágio probatório, a maioria dos quais foi demitida por volta de 14 de fevereiro pelo Departamento de Eficiência Governamental do bilionário Elon Musk, ou Doge - uma entidade criada pelo presidente republicano Donald Trump.

As demissões, que fazem parte dos esforços do governo Trump para cortar gastos e reduzir o governo federal, também afetaram os empregadores com contratos com o governo. Economistas alertaram que a redução do fluxo de dinheiro na economia poderia causar perdas de empregos no setor privado.

Por enquanto, os pedidos de auxílio-desemprego continuam a não sinalizar nenhuma mudança significativa nas condições do mercado de trabalho. As demissões historicamente baixas estão mantendo a expansão econômica no caminho certo, dando ao Federal Reserve espaço para manter a taxa de juros enquanto as autoridades monitoram o impacto econômico das políticas fiscais, comerciais e de imigração do governo Trump, consideradas inflacionárias pelos economistas.

O Fed deixou sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% no mês passado, depois de reduzi-la em 100 pontos-base desde setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário.

