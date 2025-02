Passageiro abre porta de avião e causa atraso de 4 horas em voo da Latam

Um passageiro acionou indevidamente o escorregador inflável de emergência de um avião da Latam e atrasou em quatro horas um voo que partiria do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Salvador. O incidente ocorreu na noite de terça-feira e levou à troca da aeronave.

O que aconteceu

O avião, um Airbus A321neo, estava pronto para decolar quando o homem, ainda não identificado, abriu a porta traseira e ativou o sistema de emergência. A tripulação acionou a Polícia Federal, que interveio e retirou o passageiro.

Devido ao incidente, a Latam precisou substituir a aeronave. O voo, previsto para 23h45, só decolou às 3h41 e pousou em Salvador às 5h20 de ontem.

Em nota, a empresa informou que o passageiro foi desembarcado com o apoio da Polícia Federal antes da decolagem. A Latam disse que o voo prosseguiu normalmente após a troca da aeronave e que a segurança dos passageiros é uma prioridade.

Além do atraso, o incidente gerou desconforto entre os passageiros, que relataram o ocorrido nas redes sociais.

Caso parecido

No ano passado, um incidente semelhante ocorreu na China, quando uma mulher que viajava de avião pela primeira vez confundiu a saída de emergência com o banheiro e acionou o escorregador de evacuação. O voo da Air China, que sairia de Quzhou com destino a Chengdu, foi suspenso.

A passageira foi multada em 200.000 yuans chineses, o equivalente a R$ 150 mil, por danos à aeronave e transtornos causados à operação.