Papa Francisco dormiu bem e apresenta melhora, diz Vaticano

Por Crispian Balmer

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, que está sendo tratado no hospital por causa de uma pneumonia dupla, dormiu bem durante a noite e estava descansando, informou o Vaticano em uma breve declaração nesta quinta-feira.

O pontífice de 88 anos passa seu 14º dia no hospital Gemelli, em Roma, depois de ter contraído uma grave infecção respiratória que desencadeou várias complicações.

O Vaticano fez uma avaliação amplamente otimista de sua saúde na noite de quarta-feira, dizendo que houve uma "nova e leve melhora" em sua condição.

Afirmou ainda que uma "insuficiência renal leve" relatada no fim de semana havia sido resolvida. No entanto, disse que seu prognóstico ainda era "cauteloso", o que significa que ele ainda não estava fora de perigo.

O Vaticano está emitindo breves declarações no início da manhã, seguidas de avaliações mais detalhadas à noite, preparadas por seus médicos, com o objetivo de combater a disseminação de desinformação nas redes sociais.

Na quarta-feira, o Vaticano disse pela primeira vez que o papa estava recebendo fisioterapia respiratória, que normalmente tem como objetivo melhorar a função pulmonar, limpar secreções e tornar a respiração mais eficiente.

Francisco, que sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos, é propenso a infecções pulmonares porque desenvolveu pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

A pneumonia dupla é uma infecção grave dos dois pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração. O Vaticano disse que Francisco sofreu uma "crise respiratória prolongada semelhante à asma" no sábado, mas não houve reincidência.

Centenas de pessoas se reuniram na Praça de São Pedro nas últimas três noites para vigílias de oração com a presença de figuras importantes da Igreja. Alguns simpatizantes também se reuniram diariamente do lado de fora do hospital para oferecer apoio silencioso.

"Neste momento, acho que me sinto confiante. Estou feliz com as notícias que estou recebendo do Vatican News, de que ele está melhorando", disse a irmã Theodosia Baki, de Camarões, falando do lado de fora do hospital, na periferia norte de Roma.