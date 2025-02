Papa Francisco apresenta 'melhora' e usa 'máscara respiratória', mas quadro ainda é complexo

A saúde do Papa Francisco, hospitalizado devido a uma pneumonia nos dois pulmões desde o dia 14 de fevereiro, continua a "melhorar", anunciou na noite desta quinta-feira (27) o Vaticano, esclarecendo que seu prognóstico ainda é grave e que o quadro do sumo pontífice segue complexo.

"O estado clínico do Santo Padre continua a melhorar. Hoje, ele alternou a oxigenoterapia de alto fluxo e a máscara respiratória. Dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade clínica para descartar um comprometimento do prognóstico", precisou o Vaticano.

"O Santo Padre dedicou a manhã à fisioterapia respiratória, alternando com períodos de descanso", relata o boletim. Durante a tarde, o sumo pontífice teve uma nova sessão dessa fisioterapia, depois da qual "se dedicou às suas atividades profissionais", detalha o texto.

Este é o segundo boletim consecutivo do Vaticano relatando uma melhora na saúde de Francisco, que tem 88 anos, no 14º dia de sua hospitalização. Já na segunda-feira (24), o Vaticano havia mencionado uma "leve melhora", mas na terça-feira, o comunicado apenas falava de uma situação "estacionária".

Na noite de quarta-feira (26), o Vaticano indicou que "as condições clínicas do Santo Padre (haviam) registrado uma nova leve melhora nas últimas 24 horas".

"A leve insuficiência renal observada nos últimos dias desapareceu", destacava também esse boletim. Essa insuficiência renal poderia levantar temores de um início de septicemia, ou seja, a propagação da infecção dos pulmões para a corrente sanguínea.

Preocupação

Essa hospitalização, a quarta, mas também a mais longa desde o início de seu pontificado em 2013, tem gerado grandes preocupações, já que o Papa já foi debilitado por uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.

A hospitalização do pontífice, chefe espiritual dos 1,4 bilhão de católicos e chefe de Estado da Cidade do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre sua capacidade de continuar assumindo suas funções. O direito canônico não prevê nenhuma disposição para um problema grave que comprometa sua lucidez.

A situação também reacendeu as especulações sobre uma possível renúncia de Francisco, que, no entanto, já afirmou várias vezes que esse momento ainda não chegou.

O escritório de Imprensa da Santa Sé informou mais cedo na manhã desta quinta-feira que o Papa Francisco "dormiu bem e passou a primeira parte da manhã descansando". Ainda segundo informações oficiais, "após o café da manhã, o Santo Padre continuou seu tratamento sentado em sua poltrona. Ele foi informado sobre as várias iniciativas de oração por ele e permanece de bom humor".

Melhora

A Audiência Jubilar agendada para sábado, 1º de março, no entanto, foi cancelada. De acordo com a Santa Sé, seu prognóstico continua "reservado".

O papa foi internado no Hospital Gemelli de Roma na sexta-feira, 14 de fevereiro, após um quadro de bronquite, com seus médicos posteriormente diagnosticando pneumonia bilateral.

(Com AFP e agência de notícias do Vaticano)