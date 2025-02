Painel econômico do Japão pede "medidas ousadas" para estimular investimentos

TÓQUIO (Reuters) - O painel consultivo econômico do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, pediu nesta quinta-feira "medidas ousadas" para promover investimentos domésticos, enquanto os Estados Unidos e outras potências globais se esforçam para reconstruir as cadeias de suprimentos industriais.

O painel, encarregado de compilar as principais políticas econômicas para o governo, fez o apelo de acordo com a meta do Japão de dobrar os gastos anuais de capital para 200 trilhões de ienes (US$1,34 trilhão) até 2040.

Após décadas de deflação, os gastos anuais de capital na quarta maior economia do mundo recuperaram o limite de 100 trilhões de ienes no ano encerrado em março passado, pela primeira vez em 32 anos.

"Como os Estados Unidos, a China e a Europa provavelmente continuarão com suas próprias políticas ousadas para promover investimentos em seus países... O Japão também deve considerar medidas ousadas para manter sua base industrial e aumentar a competitividade", disse o painel.

Especificamente, o painel pediu ao governo que garanta a execução de seus subsídios planejados e outros incentivos financeiros para energia limpa, semicondutores e inteligência artificial a fim de atrair investimentos de empresas.

O painel também sugeriu maneiras de estimular as exportações, reforçando os esforços para o crescimento de novos pilares de exportação, incluindo alimentos, produtos agrícolas, conteúdo de entretenimento e turismo, bem como a expansão das exportações para países emergentes.

O órgão foi lançado pelo ex-premiê Fumio Kishida em 2021 para elaborar uma estratégia a fim de combater as disparidades econômicas e redistribuir a riqueza para as famílias em um programa de "novo capitalismo".