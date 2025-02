Além do protetor solar: acessórios que prometem barrar raios UV funcionam?

Com o aumento da conscientização sobre os riscos da exposição solar e da radiação ultravioleta, acessórios com proteção UV ganham destaque como uma estratégia eficaz para evitar queimaduras, envelhecimento precoce e até câncer de pele.

"Para garantir máxima eficácia, os acessórios UV devem ser usados em conjunto com fotoprotetores aplicados diretamente na pele, tanto do rosto quanto do corpo. Dessa forma, a proteção contra a radiação UV será mais completa", ressalta Rossana Veiga, dermatologista do Complexo Hospitalar da UFPA (Universidade Federal do Pará) da Rede Ebserh.

Chapéu

O chapéu é um item importante na fotoproteção, sendo recomendado que tenha abas largas para proporcionar sombra adequada e cobrir as áreas expostas da pele.

Para garantir que um chapéu tenha proteção UV eficaz, ele deve ter certificação que permite medir o fator de proteção ultravioleta —FPU ou UPF, ultraviolet protection factor— de tecidos.

"O chapéu deve ter um UPF mínimo de 15 para oferecer alguma proteção e acima de 50 para máxima proteção. Por exemplo, um chapéu de algodão comum, sem certificação, pode permitir a passagem de raios UV e não oferecer proteção adequada. Já um chapéu certificado com UPF 50+, feito de poliéster de trama fechada e tratado com absorventes UV, bloqueia mais de 98% dos raios ultravioleta, sendo ideal para exposição ao sol", explica Joaquim Xavier, coordenador do núcleo de dermatologia do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Imagem: Ricardo Stuckert/Divulgação

Recentemente, o chapéu que o presidente Lula usava para cobrir o curativo após cirurgia feita por causa de uma queda no banheiro chamou a atenção. Trata-se do modelo Shanghai, inspirado no estilo Panamá, desenvolvido com tecidos tecnológicos que bloqueiam até 98% dos raios UVA e UVB.

No entanto, como suas abas não são tão largas, não oferece a cobertura ideal para exposições prolongadas ao sol, como em trilhas ou esportes. Para atividades intensas ao sol, são recomendados chapéus com abas de, no mínimo 7 cm. Já para caminhadas curtas na cidade, o Shanghai pode ser suficiente.

Óculos

Óculos com proteção UV impedem que os olhos sofram os danos causados pela exposição aos raios ultravioleta, que aumentam o risco de problemas oculares, como catarata e queimaduras.

Esses acessórios têm a função de oferecer uma proteção eficaz contra a radiação. Além disso, diminuem o desconforto causado pela luz intensa em dias ensolarados.

"Na hora de escolher óculos com proteção UV, é importante certificar-se de que as lentes bloqueiam os raios, independentemente da cor. É fundamental optar por modelos com certificação na etiqueta do produto", explica Bianca Costa Soares de Sá, coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

Vale destacar que os óculos devem oferecer um bom ajuste ao rosto e cobrir a área ao redor dos olhos, para garantir a proteção completa durante o uso.

Luvas

As luvas com proteção UV protegem as mãos contra os danos causados pela exposição solar, principalmente em atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e esportes aquáticos. Para escolher as melhores luvas, é importante verificar o fator de proteção UV do tecido, sendo o ideal optar por modelos com UPF 50+.

Além disso, o material deve ser denso e eficaz na proteção, com tecidos como náilon, poliéster e lycra, que são boas opções.

Outro ponto importante é garantir que as luvas ofereçam uma cobertura adequada, incluindo os dedos e pulsos, já que essas áreas também estão vulneráveis ao sol. No entanto, o ajuste deve ser confortável e permitir boa ventilação.

Tube neck

Trata-se de um acessório tubular, feito de tecido elástico, usado para proteger o pescoço, a cabeça e o rosto. É bastante popular em atividades ao ar livre, como ciclismo e caminhadas, e pode ser usado de várias formas, como máscara facial ou faixa para a cabeça. Alguns modelos oferecem proteção contra os raios UV.

"Protegem do sol, desde que tenham UPF 50+ e cubram adequadamente a região. O tecido deve ser respirável e de trama fechada para evitar a passagem de raios UV. Porém, se for feito de um tecido fino ou muito elástico, pode não ter a mesma eficácia", afirma Xavier.

Roupas

As roupas com UPF funcionam como uma barreira física eficaz, desde que sejam certificadas corretamente pelo fabricante.

Para garantir sua efetividade, é fundamental verificar a etiqueta do produto, que deve informar o valor do UPF e a certificação.

Além disso, o tipo de material, a densidade do tecido e a cor da roupa também influenciam na proteção, com tecidos mais espessos e cores mais escuras oferecendo uma barreira maior contra os raios solares.

Viseiras e bonés

As viseiras e bonés com proteção UV também ajudam a proteger contra a radiação solar durante atividades ao ar livre. As viseiras, com sua aba larga, oferecem proteção principalmente para o rosto e os olhos.

Já os bonés com proteção UV oferecem uma cobertura mais abrangente, protegendo tanto o rosto quanto a parte superior da cabeça. Alguns modelos podem até oferecer proteção adicional para o pescoço. Bonés com UPF 50+ são eficazes para bloquear a radiação ultravioleta e prevenir queimaduras solares, sendo ideais para quem passa longas horas exposto ao sol.

Calçados

Os calçados com proteção UV também são indicados para proteger contra os danos causados pelos raios solares durante atividades ao ar livre. Esses acessórios são desenvolvidos com materiais especiais para bloquear a radiação ultravioleta e prevenir queimaduras solares e danos à pele nas áreas expostas dos pés.

Além disso, muitos calçados com proteção UV são projetados para proporcionar conforto e ventilação, com solados adequados para garantir o bem-estar durante o uso prolongado.

Ao escolher um calçado desse tipo, é indicado verificar a classificação UPF, que indica o nível de bloqueio da radiação, assegurando uma proteção eficaz.

Não se esqueça do protetor solar

A estratégia mais eficaz de proteção contra os raios ultravioleta é adotar medidas combinadas. Recomenda-se permanecer à sombra sempre que possível, utilizar vestuário e acessórios com proteção UV e aplicar o protetor solar de maneira adequada, reaplicando-o conforme necessário.

As roupas com UPF, por exemplo, não oferecem a proteção química que os protetores solares fornecem, que bloqueiam ativamente a radiação na pele.

Lembre-se: os acessórios UV são medidas complementares de proteção, mas não substituem o protetor solar. Portanto, é fundamental continuar reaplicando o fotoprotetor nas áreas da pele expostas à radiação solar.

Recomenda-se reaplicar os protetores solares a cada duas horas —isso porque o suor, a água e a fricção reduzem a eficácia do filtro solar ao longo do tempo.