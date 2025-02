Visa diz que transformação digital aproximou empresa da 'base da pirâmide'

Nuno Lopes Alves, presidente da Visa no Brasil, disse que a empresa aproveita a transformação digital para ganhar clientes entre as pessoas da "base da pirâmide", como os trabalhadores informais. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

"A Visa busca levar os benefícios de pagamentos digitais para toda a sociedade, para pessoas, para empresas, para governos. Então, naturalmente, esse público [trabalhadores informais] também está no nosso escopo. O que a gente quer é dar as ferramentas para que esse público possa se desenvolver", afirma.

Pix e transformação digital. Alves diz que o Pix teve uma penetração rápida na base da pirâmide da população e de comércios. "E a gente também, como indústria de cartões, foi avançando por aí. Nós temos um processo de desenvolvimento tecnológico que tem que acompanhar essa ambição. Todo mundo tem algum tipo de dispositivo conectado à internet, e o Pix pode ser usado a partir daí", afirma.

No final, nós também vamos buscar formas de chegar nesse público, oferecendo os nossos argumentos e outros mais que nós temos aqui, obviamente, muito associados a conveniência, segurança, disponibilidade.

Nuno Lopes Alves, presidente da Visa no Brasil

A Visa é uma empresa mundial em pagamentos eletrônicos. A companhia atua em mais de 200 países.