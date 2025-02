Na prisão há 26 anos, líder curdo pede a dissolução do PKK na Turquia em decisão histórica

Em uma declaração lida por deputados curdos que o visitaram nesta quinta-feira (27), em sua prisão localizada perto de Istambul, Abdullah Öcalan, o fundador e líder histórico do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), pediu a dissolução do seu movimento armado. Öcalan pediu que os combatentes do grupo renunciassem à luta que travam há mais de 40 anos e depusessem as armas.

Com informações de Anne Andlauer, correspondente da RFI na Turquia, e agências

Abdullah Öcalan, 75, afirmou neste aguardado comunicado que responde às autoridades turcas e a "outros partidos", após um processo iniciado por Devlet Bahceli, principal aliado do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, declarando que "as condições que deram origem ao grupo já não são mais válidas nos dias atuais.

"O apelo feito por Devlet Bahceli, assim como a vontade expressa pelo presidente, e as respostas positivas de outros partidos políticos a esse apelo, criaram um ambiente no qual faço um apelo ao depósito das armas e assumo a responsabilidade histórica deste apelo", declarou o líder curdo.

"Como faria qualquer organização ou partido moderno cuja existência não tenha sido abolida pela força, convoquem seu congresso e tomem sua decisão: todos os grupos devem depor as armas e o PKK deve se dissolver", disse ainda. Esta mensagem, esperada há semanas, foi lida em curdo e depois em turco diante de uma multidão de jornalistas reunidos em um hotel no centro de Istambul, com uma grande foto de Öcalan, com os cabelos brancos, segurando uma folha branca.

Em uma nota divulgada após essa leitura, outro deputado do DEM (Partido da Igualdade e da Democracia dos Povos, pró-curdo turco) esclareceu que Abdullah Öcalan ressaltou que seu apelo requer "o reconhecimento da política democrática e uma dimensão jurídica".

Seus dois anteriores apelos por uma trégua, no início dos anos 2000 e em 2013, não tiveram sucesso, sendo seguidos por novas ondas de violência. "Milhões de pessoas rezam por uma solução", afirmou na terça-feira o vice-presidente do DEM, Tuncer Bakirhan.

Aceno para autoridades turcas

A mensagem é um aceno direto para as autoridades turcas. Os olhares agora se voltam para o PKK. Nos últimos meses, os chefes militares do partido curdo, baseados no norte do Iraque, disseram várias vezes que estavam prontos para seguir as instruções de Öcalan, mas exigiram, em troca, a possibilidade de se comunicar diretamente com ele. No entanto, as autoridades turcas não fizeram nenhuma promessa pública sobre esse assunto.

A decisão do líder curdo pode pôr fim ao conflito que dura 40 anos entre o PKK e Ancara, e que poderia ter repercussões políticas e de segurança significativas para a região. Uma delegação do partido pró-curdo turco (DEM) o encontrou nesta quinta-feira na ilha-prisão de Imrali, sendo esta a terceira visita desde dezembro. A delegação então divulgou sua declaração sobre o conflito entre Ancara e os separatistas curdos.

O partido pró-curdo desejava que o líder do PKK se comunicasse por meio de uma mensagem em vídeo, mas o governo turco se opôs a essa forma de comunicação.

Abdullah Öcalan, líder histórico do PKK, está preso desde 1999 e, nesta quinta-feira, também exortou a Turquia a respeitar as minorias étnicas, a liberdade de expressão e o direito à auto-organização democrática.

"O idioma da época de paz e da sociedade democrática deve ser desenvolvido com base nessa realidade", escreveu em sua declaração, acrescentando que a luta armada "cumpriu sua missão" e que era hora de pôr fim a ela.

O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais. Não houve resposta imediata da sede dos comandantes da sigla curda.

Fim de uma "pátria étnica para os curdos"

Se o movimento atender ao apelo de seu fundador, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan teria uma oportunidade histórica de pacificar e desenvolver o sudeste da Turquia, onde a violência matou milhares de pessoas e devastou a economia regional.

Efkan Ala, ministro do Interior turco, afirmou que a Turquia seria "libertada" caso o PKK atenda ao apelo de Abdullah Öcalan. Mais de 40.000 pessoas morreram desde que o PKK iniciou sua luta em 1984, buscando criar uma pátria étnica para os curdos.

Desde então, o PKK se afastou de seus objetivos separatistas e passou a buscar maior autonomia e direitos para os curdos no sudeste da Turquia.

O apelo de Abdullah Öcalan para o depósito das armas pode ter repercussões no norte do Iraque, uma grande região exportadora de petróleo onde o PKK está baseado, e na Síria, que emerge de 13 anos de guerra civil após a queda de Bashar al-Assad em dezembro.

A perspectiva de um fim para a insurgência ganhou força desde que Devlet Bahceli, líder do partido de extrema direita turco MHP (Partido de Ação Nacionalista), aliado de Recep Tayyip Erdogan, tomou a iniciativa em outubro de estender a mão aos deputados do DEM e convidou Abdullah Öcalan a anunciar no Parlamento a renúncia à luta armada e o desmantelamento do PKK.

O presidente da região autônoma do Curdistão do Iraque, Nechirvan Barzani, saudou nesta quinta-feira o apelo de Öcalan para dissolver o movimento e depor as armas.

"Recebemos calorosamente a mensagem de Öcalan (...) e pedimos ao PKK que a cumpra e a implemente", declarou Barzani na rede social X. "Nós, na região do Curdistão, apoiamos plenamente o processo de paz", acrescentou.