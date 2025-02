Elon Musk não convocou manifestação contra Lula; vídeo foi dublado por IA

O empresário Elon Musk não gravou um vídeo convocando os brasileiros para uma manifestação contra o presidente Lula (PT) no próximo dia 16 de março.

O vídeo original, que mostra a participação de Musk durante uma conferência, foi alterado digitalmente e dublado por uma ferramenta de inteligência artificial.

O que diz o post

"Elon Musk clama por ajuda aos brasileiros. Fora corrupção vamos para rua", diz o título da publicação.

Abaixo, há um vídeo dublado e legendado em português com as supostas declarações de Musk, mescladas com imagens de protestos no Brasil: "O dia 16 de março vai separar quem realmente quer mudança de quem só reclama na internet. A corrupção está destruindo o Brasil e se você não agir agora depois não adianta chorar. O governo quer que você tenha medo, que ache que está sozinho, que não tem força, mas estamos juntos. E juntos somos imparáveis".

Por que é falso

Áudio do vídeo enganoso foi gerado por IA. O conteúdo desinformativo com a suposta fala de Musk contém uma marca d'água, que remete a um perfil no TikTok. Nele, é possível identificar a postagem original, cuja descrição traz o seguinte destaque: "Marcado pelo criador como gerado por IA" (veja na imagem abaixo). Há ainda a identificação de que o autor usou o CapCut, aplicativo de edição gráfica e de vídeos curtos, para criá-lo.

Autor manipulou digitalmente outros vídeos de Musk. O mesmo perfil no TikTok publicou outros conteúdos semelhantes com o uso de inteligência artificial para fazer uma dublagem que não condiz com as declarações originais do empresário. Os vídeos modificados dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "é acusado injustamente como golpista" e convocam para o ato de 16 de março.

No conteúdo original, Musk expressa preocupação com uso de IA. Em uma busca reversa, verifica-se que o vídeo original retrata a participação de Musk em uma conferência da Bosch realizada em 29 de fevereiro de 2024 (aqui e abaixo, em inglês). O empresário mostrou-se receoso quanto ao aumento da demanda por inteligência artificial e carros elétricos, o que provocaria uma escassez mundial por eletricidade (aqui e aqui, em inglês). Não há qualquer menção ao Brasil, à política brasileira ou às manifestações de 16 de março.

Musk repostou publicação sobre impeachment de Lula. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Musk compartilhou um anúncio, escrito em inglês, de protestos contra Lula marcados para 16 de março. O empresário fez um comentário curto sobre a postagem: "Uau" (aqui, aqui e abaixo, em inglês). Contudo, em momento algum ele faz qualquer tipo de convocação para o ato.

Oposição convocou manifestação contra Lula. Bolsonaro e seus apoiadores divulgaram vídeos em suas redes sociais convocando para um ato em diversas cidades do país no dia 16 de março. Segundo o ex-presidente, entre as pautas da manifestação estão a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e a liberdade de expressão (aqui e aqui).

Viralização. Até a tarde desta quinta (27), um post no Instagram tinha mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e por Aos Fatos.

