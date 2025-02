Mundo adota plano de última hora para financiar conservação da natureza (COP16)

Os países reunidos em Roma para concluir a grande conferência da ONU sobre biodiversidade chegaram a um acordo de última hora nesta quinta-feira (27) para financiar a conservação da natureza até 2030.

No terceiro e último dia dos debates na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), os países ricos e em desenvolvimento estabeleceram compromissos mútuos para adotar um plano de trabalho de cinco anos, destinado a desbloquear os bilhões necessários para deter a destruição da natureza e distribuir melhor o dinheiro aos países pobres, superando as fortes divisões que haviam frustrado sua reunião anterior na Colômbia, no ano passado.

