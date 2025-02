"Movimento Antropófago antecipa questões atuais", diz autora de peça sobre o modernismo brasileiro

Uma peça inspirada no modernismo brasileiro e no Manifesto Antropófago (1928) é apresentada na França como uma espécie de antídoto ao conservadorismo. A RFI conversou em Paris com Viviane Dias, autora e intérprete do espetáculo "Tarsila ou a vacina antropofágica", que será apresentado na Sorbonne e na Universidade Paris 8, na capital francesa, antes de seguir para Bordeaux, no sudoeste do país.

Maria Paula Carvalho, da RFI em Paris

Por meio de um diálogo entre Tarsila do Amaral, pintora e figura icônica do modernismo brasileiro, e a própria atriz, o texto questiona o papel da arte na construção de novos imaginários.

No palco, teatro, dança, música e projeções de vídeo misturam realidade e ficção para revisitar a história cultural do Brasil. Ao mesmo tempo, a peça faz um diálogo com a Europa, em especial a França, em um contexto feminista e de descolonização. Produzido pela companhia paulistana Estelar de Teatro, o espetáculo já foi apresentado no Brasil, França, Portugal, Itália e México em diversos festivais.

"O espetáculo faz parte de um trabalho da nossa companhia de pesquisa continuada, a Estelar de Teatro, que é um grupo sediado no Bexiga, em são Paulo. Em 2022, recebemos um primeiro convite para estar em Paris. E a partir daí, esse espetáculo, que foi levantado sem subsídio nenhum, conseguiu convites para se apresentar em vários países", orgulha-se a autora.

As apresentações em 2025 acontecem no contexto do ano do Brasil na França. "O espetáculo faz um passeio crítico pela história cultural brasileira. A gente dialoga com as imagens da Tarsila do Amaral, mas também com personagens modernistas, com figuras reais e da ficção", explica Viviane Dias.

Nesta montagem, Tarsila, a personagem principal, acorda em um vazio cósmico onde deve criar uma nova imagem antes de ser devorada por Piaimã, entidade do universo de Macunaíma, do escritor Mário de Andrade, que reaparece no texto sob o signo do neoliberalismo.

"Eu pesquiso essa voz feminista. Porém, a ideia não é só personagens mulheres, mas como isso afeta a linguagem cênica. A Tarsila do Amaral viveu aqui em Paris, durante uma época, e a gente sabe que o modernismo brasileiro foi profundamente afetado pelas vanguardas francesas, mas não é uma cópia delas. Foi a primeira vez que se olhou para a cultura nativa realmente valorizando o indígena, o negro na cultura brasileira", explica.

Com direção de Ismar Smith e Viviane Dias e projeções de vídeo de Vic Von Poser, "Tarsila ou a vacina antropofágica" foi elogiada pela crítica brasileira e europeia, tendo sido indicada ao Prêmio Shell, o mais prestigiado prêmio teatral do Brasil, em 2023.

A peça entra em cartaz na França na sequência da exposição "Tarsila do Amaral: Pintar o Brasil Moderno", a primeira retrospectiva da artista brasileira na capital francesa, que ficou em cartaz durante quatro meses no Museu do Luxemburgo, com sucesso de púbico. "Eu espero que as pessoas queiram ver, queiram assistir, queiram conhecer um pouco mais essa história do modernismo brasileiro", aposta Viviane. "O Manifesto Antropófago antecipa coisas que vão aparecer no pensamento europeu uns 50 anos depois. Ele faz uma relação fantástica entre colonização, capitalismo, patriarcado, falta de imaginação, questões econômicas", cita. "Ele relaciona de uma maneira muito sintética, muito provocativa, grandes questões que a gente vive ainda hoje e grandes questões relacionadas à necessidade de tantos países de rever a sua cultura e das suas estratégias descoloniais", completa a diretora.

"Tarsila ou a vacina antropofágica" será apresentada no dia 10 de março, às 19h30, no anfiteatro Richelieu da Universidade Sorbonne e no dia 12 de março, às 19h, na Universidade Paris 8, em Paris, e no dia 17 de abril, às 15h na Universidade Bordeaux-Montaigne.

Os rios Sena e o Tietê

Nos dias 12 a 14 de maio, Viviane Dias apresenta a peça "Séquana - la voix des Eaux", uma peça que propõe um diálogo entre os rios Sena e o Tietê, em São Paulo, que estreia no Théâtre de l' Opprimé de Paris. "A Voz das Águas", em tradução livre, é um projeto de criação artística que conjuga a palavra, o vídeo, a dança e o teatro para questionar a nossa relação com o mundo vivo e a água.

"Eu estou desenvolvendo este projeto há nove meses. Eu fui trazida para cá pelo Instituto Francês para morar numa residência artística na frente do Sena. Então, eu converso com o Sena, eu busco ouvir essa voz das águas e estou escrevendo, juntando com a pesquisa de dramaturgia feminista", diz a autora. "Uma ideia que eu sempre tenho nos meus trabalhos é essa aliança entre as ciências humanas e não humanas. Para a gente ir além das imagens antropocêntricas, que se fixam demais no homem como a medida de todas as coisas", acrescenta. "Eu estou criando esse diálogo entre o Sena e o Tietê, duas realidades muito distintas, mas dois rios que buscam falar a voz das águas e inspirar para novas imagens, entre elas uma declaração de direitos dos rios", relata. "É uma peça que vai misturar texto poético, voz feminista, música, dança e também uma questão política forte, dessa necessidade que a gente tem de olhar para a natureza e de buscar novas maneiras de conviver nesse planeta", completa.

Artista multidisciplinar, autora, diretora e performer brasileira, Viviane Dias é doutora em Artes Cênicas (USP/Paris 8) e autora de quatro livros, além de ter criado mais de 20 obras para o palco. A temporada dela em Paris tem o apoio do Proac, programa de fomento à cultura do estado de São Paulo.

Em seu próximo trabalho, Dias dará voz à Séquana, a deusa mítica do rio Sena, que se expressará no século 21 em um diálogo poético entre o humano e o não humano. O espetáculo faz parte de uma pesquisa dramatúrgica que visa reinventar o teatro por meio de uma abordagem híbrida e comprometida, questionando utopias possíveis.

"Eu acho que é uma questão maior da humanidade. A gente já tem alguma jurisprudência, de declarações de direitos dos rios, por exemplo. Se há um tempo atrás, era impossível imaginar que mulheres teriam direitos ou que escravizados teriam direitos, a mentalidade social precisou se transformar, e precisa ser provocada ainda hoje", acredita. "Acho que a gente precisa olhar para a natureza, para os rios, para as montanhas e entender que eles são uma entidade viva e não um recurso econômico", conclui.