Túnel Santos-Guarujá: moradores que temem desapropriação 'vivem apavorados'

O anúncio do edital para a construção do túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá será nesta quinta-feira (27). Se por um lado o avanço da obra, aguardada há quase cem anos por quem vive na Baixada Santista, é motivo de alegria, por outro, moradores estão apreensivos com as prováveis desapropriações.

O que aconteceu

Há mais de dez anos, moradores do bairro do Macuco, em Santos, buscam respostas. Reuniões com o poder público, audiências, protestos e cobranças ao Ministério Público de São Paulo se tornaram rotina para a Acom (Associação Comunitária do Macuco) na última década. As mesmas perguntas seguem sem respostas: quantos imóveis serão desapropriados por causa da obra do túnel? Como será calculado o valor de cada imóvel? Quem vai pagar as indenizações?

Moradores do Macuco acusam o poder público de falta de transparência. A presidente da Acom, Alcione Alves, 54, vive no bairro há mais de 30 anos e diz que não há clareza nas informações repassadas aos moradores. "Eles deveriam dizer quais casas serão desapropriadas, acabar com a angústia de quem mora aqui. É muita angústia, medo, a gente está vivendo apavorado", conta.

Quem vive no bairro diz que não é contra o túnel. Eles reconhecem que o projeto prevê melhorias para a mobilidade da Baixada Santista. As cidades são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros. Com o túnel, o tempo de travessia entre os municípios pode cair para cerca de dois minutos. Apesar disso, os moradores afirmam que o poder público poderia elaborar um projeto que tivesse o mínimo de impacto na região.

Moradores do Macuco acusam o poder público de falta de transparência Imagem: Cedido ao UOL

Previsão é que mais de 800 casas sejam afetadas. De acordo com o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratado pela Companhia Paulista de Parcerias, a estimativa é que 59 edificações sejam afetadas em Santos. Do lado do Guarujá, a previsão é que sejam desapropriadas 717 edificações, sendo 645 ocupações irregulares em Vicente de Carvalho. No caso das ocupações, as famílias serão removidas e reassentadas em habitações populares.

Apesar do estudo, o edital do projeto não detalha o número de famílias que serão retiradas de suas casas devido à obra. Os moradores do bairro do Macuco calculam que são mais de 59 casas afetadas, diferente do que mostra o estudo. "Serão mais 100 casas, eles fizeram esse estudo com drones só contando os telhados, mas tem terrenos que tem mais de uma casa dentro do mesmo espaço, muitas famílias", afirma Alcione.

Edital do túnel usa o termo "preferencialmente" para detalhar o traçado da obra. Segundo o secretário da Acom, o engenheiro José Santaella Júnior, o fato de o governo paulista, por meio da SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), apenas sugerir um trajeto para a futura concessionária que vencer a licitação deixa os moradores em alerta. "Não queremos que deleguem a arrematante o direito de fazer essa avaliação, precisamos de uma previsão", diz.

'Progresso sem destruir famílias'

A comunidade do Macuco quer uma definição quanto ao número exato de imóveis a serem desapropriados Imagem: Cedido ao UOL

A moradora Alcirene Alves, 51, dorme e acorda sem ter certeza de que estará em sua casa nos próximos meses. Ela mora na rua José do Patrocínio, um dos trechos previstos para passar a obra. "Esse projeto tem tirado a paz dos moradores. A gente dorme e acorda sem ter a certeza de que estaremos nas nossas casas nos próximos meses. Um verdadeiro circo de horror", lamenta.

Ela diz que o bairro do Macuco foi esquecido pelas autoridades de forma proposital. "Não há saneamento básico, a minha rua, por exemplo, foi esquecida e abandonada pelos governantes. Eu acredito que isso foi proposital", diz. José Santaella Júnior concorda. Para o engenheiro, a área ficou conhecida como "local do túnel", então muitos imóveis e comércios se desvalorizaram.

A moradora Solange Souza, 54, que vive no bairro há 35 anos, lembra que há o sentimento afetivo por onde passou a maior parte da vida. Ela vive na rua Padre Anchieta. "Se nós tivermos que sair daqui e nossas casas fossem demolidas, que seja pago um valor justo e digno. Tem gente que mora uma vida toda, não só tijolos no chão, são amizades, valores afetivos", diz.

Rosa Maria, 71, cresceu no bairro. O pai dela trabalhava no Porto de Santos, por isso, escolheu morar no Macuco. A aposentada diz que não há informação oficial sobre a desapropriação e que são informados pela imprensa. "Minha saúde está indo para o brejo, é muito desespero", afirma.

Além da desapropriação, os moradores temem que o valor pago pela indenização não seja suficiente para comprar outra casa. "Como o bairro desvalorizou com essa história do túnel, o nosso metro quadrado é bem mais barato do que outros bairro em Santos. O nosso medo é não receber um valor justo. As pessoas que vivem aqui são idosos, em sua maioria, muitos não têm nem a documentação da casa. São pessoas que nasceram e foram criadas no bairro. Não são só tijolos, a maioria não quer sair e os que aceitariam, não querem qualquer valor. Querem passar por cima com o trator e acabou", explica Alcione Alves, presidente da Acom.

Mais de 500 milhões em desapropriações

O empreendimento tem um orçamento estimado em R$ 6 bilhões. O valor será custeado pela União e pelo Governo de São Paulo, sendo 50% de cada. Além disso, também contará com investimento privado da futura concessionária. A construção do túnel faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), um conjunto de investimentos do governo federal para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social.

Edital cita 542 milhões para custear desapropriações necessárias. De acordo com documento, as famílias deslocadas por meio de desapropriação ou reassentamento e classificadas como socioeconomicamente vulneráveis poderão optar por: alocação em conjuntos habitacionais, compra assistida de imóveis residenciais regulares e disponíveis no mercado imobiliário regional ou permuta de imóvel com outro núcleo familiar a se manter no bairro a ser desapropriado.

Enquanto a família não for realocada, a concessionária deverá realizar o pagamento de aluguel social. Fica a cargo da empresa vencedora da licitação apresentar ao governo paulista um plano de desapropriação, com indicações das áreas afetadas.

O Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito civil para acompanhar o licenciamento da obra. O governo paulista informou que realizou cinco audiências públicas ao longo de 2024 e que debateu amplamente o tema com a população.

"O governo conduziu um amplo levantamento imobiliário em toda a região para apurar os valores praticados por metro quadrado nessas áreas. Paralelamente tem promovido reuniões com moradores e com o Ministério Público, visando assegurar que as indenizações sejam justas e compatíveis com a realidade local", afirmou a SPI, em nota enviada ao UOL.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Guarujá não retornou. O espaço segue aberto para manifestação.

A Prefeitura de Santos afirmou que não tem ingerência na obra de responsabilidade dos governos estadual e federal. No entanto, a administração esclareceu que já apontou em audiências públicas as seguintes premissas do município para a empresa vencedora do processo licitatório para a realização da obra:

Desapropriação zero: que não haja nenhuma desapropriação de imóveis e que, em caso de impossibilidade, que haja o menor número possível de imóveis desapropriados;

Veículos pesados: que não haja a entrada de caminhões a serviço do Porto e empresas do setor na malha urbana do município;

Sem viadutos: que não haja a construção de viadutos na área urbana municipal;

Compensação: que a empresa vencedora da licitação apresente e execute soluções para minimizar o aumento do fluxo de veículos em direção à área de acesso ao túnel.

Como será o túnel entre Santos e Guarujá?

Túnel Santos-Guarujá Imagem: Reprodução / Autoridade Portuária de Santos

Demanda histórica da Baixada Santista. O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. Atualmente, mais de 21 mil carros cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7.700 ciclistas e 7.600 pedestres.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.

A construção do túnel é uma promessa antiga de diferentes governos. Hoje, a ligação entre as duas cidades é feita pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055), com 43 km de extensão, e pelas balsas das Travessias Litorâneas (administradas pelo Departamento Hidroviário), que levam em média 18 minutos para concluir a travessia. De acordo com o governo federal, as conexões hoje disponíveis entre os municípios também apresentam impactos na operação do Porto de Santos, formado por um conjunto de terminais voltados à armazenagem e à movimentação de cargas e passageiros.

O leilão para definir a empresa que vai tocar a obra deve ser realizado em 1º agosto. A empresa que vencer o leilão será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel.

Inauguração do túnel é planejada para 2028. As cidades são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. A distância é percorrida em aproximadamente sete minutos, sendo que a espera para a travessia pode variar de 15 minutos até mais de uma hora, dependendo das condições da maré no estuário.

Caso a obra saia do papel, este será o primeiro túnel submerso do Brasil e o maior da América Latina. O objetivo é garantir mais segurança e agilidade no deslocamento entre Santos e Guarujá. O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo.

Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

Nova ligação entre cidades. O túnel submerso fará a ligação entre o cais de Outeirinhos, no bairro do Macuco, em Santos, e o Linhão da Codesp, no bairro de Vicente de Carvalho, no Guarujá.

Tempo da travessia deve cair para cerca de dois minutos. A projeção é da Autoridade Portuária de Santos. A travessia via estrada dura 60 minutos. O objetivo principal da obra é melhorar o fluxo de carros, pedestres e cargas entre as duas cidades do litoral.

Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.