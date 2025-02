Morador que matou subsíndico por infiltração tem ficha criminal extensa

José Renato Costa de Queiroz, preso por matar a tiros o subsíndico do condomínio em que mora, em Campos de Goytacazes (RJ), tem uma ficha criminal extensa, com passagens por comportamento violento e suspeita de furto.

O que aconteceu

Conhecido como "Zé", o preso é descrito como uma pessoa de comportamento agressivo. De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele possui antecedentes por crimes de lesão corporal, ameaça, posse irregular de arma de fogo, importunação sexual, furto tentado e violação de domicílio. José Renato nunca foi condenado.

Em novembro de 2024, José Renato chegou a ser detido em flagrante após ser encontrado de posse irregular de um revólver calibre 32. Na ocasião, ele passou por audiência de custódia e o Tribunal de Justiça do Rio concedeu liberdade por considerar que o "histórico pessoal do flagranteado [José Renato] revela que não se verifica, nesse primeiro momento, perigo na colocação do indiciado em liberdade".

José Renato está preso sob custódia da Polícia Militar do Rio de Janeiro em um hospital do estado. Ele foi hospitalizado após ser agredido por moradores do condomínio em que mora e onde matou o subsíndico do local, identificado como Vinícius da Silva Azevedo. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Morador matou subsíndico a tiros

Vinicius da Silva Azevedo foi alvejado por cerca de seis disparos efetuados José Renato na madrugada da quarta-feira (26). Momentos antes do crime, o morador teria procurado o subsíndico para falar sobre uma infiltração em seu imóvel, mas a conversa partiu para a agressão por parte do suspeito. As informações são da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Crime foi registrado por moradores do condomínio. As imagens mostram o momento em que o morador sem camisa e armado persegue o subsíndico, que corre em uma tentativa de fuga. Na sequência, o morador atira algumas vezes contra a vítima, que é atingida.

Vinicius chega a tentar se proteger atrás de um carro, mas José Renato vai em sua direção e a vítima, já ferida, cai no chão. Com o subsíndico já caído, o suspeito voltou a apontar a arma para ele, fez novos disparos, deu coronhadas com o revólver e pisou na cabeça dele.

Uma mulher corre em direção ao subsíndico e empurra o agressor, que cai no chão. Ela grita em desespero por ajuda, momento em que José Renato anda calmamente e sai do condomínio.

Subsíndico foi socorrido por moradores e encaminhado ao Hospital Ferreira Machado. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade.

Caso é investigado pela 134º DP de Campos. A polícia não informou se a arma usada no crime estava registrada no nome de José Renato ou era irregular.