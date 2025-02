Ministro Costa Filho parabeniza 'convergência' entre Lula e Tarcísio para construção de túnel

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por terem construído um entendimento para a construção do túnel submerso que liga Santos-Guarujá, no litoral paulista. Em sua avaliação, o povo brasileiro "nunca precisou tanto de convergências" como neste momento.

"Quero parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Tarcísio de Freitas que tiveram a grandeza neste momento que, mesmo com diferenças pontuais, fazer uma construção de um entendimento em nome do Estado de São Paulo e em nome do Brasil", comentou o ministro, em evento de lançamento do edital para construção do túnel Santos-Guarujá.

A cerimônia acontece nesta quinta-feira, 27, em Santos, e conta com a participação de Lula e de Tarcísio.

Silvio Costa Filho disse que, muitas vezes, são as diferenças que constroem as convergências.

O ministro fez questão de parabenizar Tarcísio pelo "desprendimento" e "capacidade de entendimento". "Sentou com o presidente Lula, com os ministros, e o presidente Lula disse: 'Isso é bom para São Paulo, é bom para o Brasil'", contou.

No discurso, Silvio Costa Filho também fez questão de lembrar da proposta de acordo aprovada em setembro do ano passado para beneficiários do Portus, fundo de previdência complementar dos funcionários de autoridades portuárias.

Segundo o ministro, esse é o maior acordo do setor portuário com trabalhadores. O ministro disse que serão aportados R$ 1,5 bilhão aos trabalhadores, fazendo uma referência ao acordo, que traz um valor diferente, de R$ 1,15 bilhão.