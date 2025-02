Minério de ferro recua por preocupação com exportações chinesas, mas demanda limita perdas

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro fecharam em queda nesta quinta-feira, pressionados pela escalada das medidas tarifárias contra o aço chinês, embora a sólida demanda pelo ingrediente siderúrgico na China tenha amortecido a trajetória de perdas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,8% mais baixo, a 805 iuanes (US$110,77) a tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura foi negociado em baixa de 0,93%, a US$104,9 a tonelada.

A perspectiva para as exportações chinesas de aço é incerta, já que mais países estão impondo tarifas sobre os produtos siderúrgicos chineses.

Após a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, no início do mês, de impor tarifas de 25% sobre todos os produtos siderúrgicos, o Vietnã anunciou uma taxa antidumping temporária sobre o aço chinês, e a Coreia do Sul decidiu provisoriamente impor tarifas de até 38% sobre importações de placas de aço chinesas.

A União Europeia também está considerando restrições às importações de aço após as ameaças tarifárias de Trump.

Ainda assim, a produção diária de aço bruto em meados de fevereiro entre as usinas membros da Associação de Ferro e Aço da China atingiu uma máxima em sete meses de 2,15 milhões de toneladas, disse a consultoria chinesa Mysteel, citando estatísticas da entidade.

Além disso, os estoques de finos de sinterização de minério de ferro importados caíram 3,8% em relação à semana anterior, indicando um maior consumo da matéria-prima do aço, disse a Mysteel em nota separada.

(Reportagem de Michele Pek)