Menina sequestrada é encontrada presa em loja; suspeito é linchado e morre

Do UOL, em São Paulo

Uma menina de nove anos foi encontrada presa no alçapão de uma loja de bebidas em Tramandaí (RS). Ela foi sequestrada na terça (25) e encontrada no dia seguinte. O suspeito de mantê-la presa foi linchado por populares e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

O que aconteceu

Homem atraiu menina até a loja dizendo que ela ganharia um picolé, contou o delegado Alexandre Souza ao UOL. Imagens mostram o momento em que a polícia entra no local e escuta o pedido de socorro.

Polícia recebeu denúncia na manhã do dia 26. Uma testemunha disse que viu a menina sendo levada para dentro do estabelecimento, mas que não a viu saindo.

Menina orientou policiais até alçapão. Ela escutou as vozes na loja e começou a gritar por socorro. Quando os policiais se identificaram, ela explicou que estava no chão "nos fundos de uma casa velha". "Ele põe uns negócios em cima. Tira tudo do lugar", disse ela aos policiais.

Criança estava trancada em um alçapão com tampa de concreto. Várias caixas de engradado de cerveja escondiam o buraco.

Menina relatou ter sido vítima de abuso. Segundo a polícia, ela vai passar por exames e receberá apoio psicológico.

Suspeito de 61 anos tinha antecedentes criminais por feminicídio, tráfico de drogas, furto de veículo, crueldade contra animais e lesão corporal. Ele foi linchado após o resgate da menina. A Brigada Militar diz que a população invadiu a loja e agrediu o homem. "A equipe prestava atendimento a criança, solicitou apoio e tentou impedir a ação dos populares, mas uma grande quantidade de pessoas se aglomerou".

Homem foi resgatado pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Um policial ficou ferido após levar uma garrafada enquanto tentava impedir o linchamento do suspeito.