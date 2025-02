Membros transgêneros do serviço militar dos EUA serão removidos das Forças Armadas, segundo memorando do Pentágono

WASHINGTON (Reuters) - Os membros transgêneros do serviço militar serão separados das Forças Armadas dos Estados Unidos, a menos que recebam uma isenção, de acordo com um memorando do Pentágono apresentado ao tribunal na quarta-feira, essencialmente proibindo-os de ingressar ou servir nas Forças Armadas.

A medida, que vai além das restrições impostas pelo presidente Donald Trump aos membros transgêneros do serviço militar durante seu primeiro governo, foi descrita como sem precedentes pelos defensores da causa.

Trump assinou decreto no mês passado que visava soldados transgênero de forma pessoal -- em um ponto dizendo que um homem que se identificava como mulher "não era consistente com a humildade e o altruísmo exigidos de um membro militar".

Este mês, o Pentágono disse que as Forças Armadas dos EUA não permitirão mais o ingresso de indivíduos transgêneros e deixarão de realizar ou facilitar procedimentos associados à transição de gênero para membros do serviço.

O memorando da noite de quarta-feira amplia a proibição para os membros das Forças Armadas que estão servindo atualmente.

O memorando diz que o Pentágono tem que criar um procedimento para identificar os soldados transgêneros em 30 dias e, dentro de 30 dias depois disso, deve começar a dispensá-los das Forças Armadas.

"É política do governo dos Estados Unidos estabelecer altos padrões de prontidão, letalidade, coesão, honestidade, humildade, uniformidade e integridade dos membros do serviço", diz o memorando, datado de 26 de fevereiro.

"Essa política é inconsistente com as restrições médicas, cirúrgicas e de saúde mental para indivíduos com disforia de gênero ou que tenham um diagnóstico atual ou histórico de disforia de gênero, ou que apresentem sintomas consistentes com ela", acrescentou.

Não há nenhuma exigência para que os soldados transgêneros se identifiquem e o Pentágono não tem um número preciso.

O Pentágono disse que as isenções seriam concedidas apenas "desde que haja um interesse governamental convincente em manter o membro do serviço que apoie diretamente as capacidades de combate".

Durante seu primeiro mandato, Trump anunciou que proibiria os transgêneros de servir nas Forças Armadas. Ele não cumpriu totalmente a decisão, congelando o recrutamento e permitindo que o pessoal em serviço permanecesse.

"O escopo e a gravidade dessa proibição não têm precedentes. É um expurgo completo de todos os indivíduos transgêneros do serviço militar", disse Shannon Minter, do National Center For Lesbian Rights (NCLR).