Medvedev é eliminado por Griekspoor nas quartas de final do ATP 500 de Dubai

O tenista russo Daniil Medvedev, primeiro cabeça de chave do torneio ATP 500 de Dubai, foi eliminado nesta quinta-feira (27), nas quartas de final, pelo holandês Tallon Griekspoor, que conseguiu salvar quatro match points na partida.

O ex-número um do mundo, hoje sexto colocado no ranking, perdeu por 2-6, 7-6 (9/7) e 7-5 para um jogador que já havia surpreendido na segunda rodada o atual campeão, o francês Ugo Humbert, 15º do mundo.

Griekspoor, atualmente 47º colocado da ATP, vai enfrentar nas semifinais de sexta-feira o vencedor das últimas quartas de final, entre o grego Stefanos Tsitsipas (11º) e o italiano Matteo Berrettini (30º).

Em Dubai, Griekspoor está sendo um mestre da sobrevivência, já que, na primeira rodada, salvou três match points contra o russo Roman Safiullin (72º).

Medvedev não poderá repetir o título em Dubai, onde foi campeão em 2023. O tenista russo não levanta um troféu no circuito ATP desde o Masters 1000 de Roma, em maio de 2023.

Na outra parte da chave, a semifinal será disputada entre o canadense Felix Auger-Aliassime (21º) e o francês Quentin Halys (77º).

--- Torneio ATP 500 de Dubai

- Simples - Quartas de final:

Tallon Griekspoor (HOL) x Daniil Medvedev (RUS/N.1) 2-6, 7-6 (9/7), 7-5

Quentin Halys (FRA) x Luca Nardi (ITA) 2-6, 6-3, 7-6 (7/5)

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Marin Cilic (CRO) 6-4, 3-6, 6-2

