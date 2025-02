Mastercard firma acordo com Feedzai para expandir implementação de ferramenta antifraude

A Mastercard firmou um acordo com a Feedzai, empresa portuguesa de ciência de dados, para expandir a implementação de uma ferramenta de mensuração de risco de fraudes. O chamado Risco de Fraude do Consumidor (CFR, na sigla em inglês) deve ter a adoção acelerada, de acordo com as companhias.

O CFR é utilizado por instituições financeiras para analisar dados e comportamento em tempo real, prevenindo fraudes.

O produto pode ser usado tanto pela instituição que envia dados quanto pela que recebe, e foi lançado no Reino Unido há dois anos.

Dados do regulador britânico mencionados pela Mastercard apontam que a ferramenta reduziu em mais de 12% o valor de golpes de pagamento.

Já a Feedzai atua em mais de 90 países, e as plataformas analisam mais de US$ 8 trilhões em transações todos os anos.

"Com mais da metade da população mundial afetada, a escala das fraudes derivadas de golpes não está apenas tendo um impacto devastador sobre os consumidores, mas também superando o PIB de muitas economias individuais", diz em nota o vice-presidente executivo e chefe de Soluções de Segurança da Mastercard, Johan Gerber.

"O crescimento exponencial de golpes ressalta a urgência de as instituições financeiras adotarem soluções baseadas em IA e em tempo real", afirma o CEO da Feedzai, Nuno Sebastião.