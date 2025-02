Mais cara do país, tarifa do Metrô do Rio subirá ainda mais, para R$ 7,90

A tarifa do metrô no Rio de Janeiro pode subir para R$ 7,90 a partir de 12 de abril. O novo valor foi autorizado pela Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), que regula o serviço no estado.

O que aconteceu?

A decisão que autoriza o reajuste foi tomada pelos conselheiros da Agetransp em reunião na última terça-feira (25). Segundo a agência, a decisão final sobre implantar ou não a nova tarifa agora cabe à Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade do estado.

Segundo a Agetransp, o reajuste anual está previsto no contrato de concessão com a MetrôRio. Por meio de nota, a concessionária explicou que, com base nisso, apresentou à Agetransp, no início de fevereiro, o cálculo do reajuste tarifário, baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses (4,55%).

O Rio de Janeiro já possui a tarifa de metrô mais cara do país, no valor de R$ 7,50. Não há subsídio das tarifas por parte do poder público para os passageiros em geral, portanto o valor é cobrado integralmente, exceto para pessoas com renda mensal máxima de R$ 3.205,20, que precisam se cadastrar para obter a tarifa social de R$ 5, subsidiada pelo governo do estado.

Confira as tarifas de metrô pelo país:

Rio de Janeiro: R$ 7,50 (pode chegar a R$ 7,90 a partir de 12 de abril)

Belo Horizonte: R$ 5,50

Brasília: R$ 5,50

São Paulo: R$ 5,20

Porto Alegre: R$ 4,50

Recife: R$ 4,30

Salvador: R$ 4,10

Fortaleza: R$ 3,60 (Linha Sul)

Teresina: gratuita

