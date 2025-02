Lula e Tarcísio sobem no mesmo palanque por 1º túnel submerso do Brasil

O lançamento do edital para construção do túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista, une o presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no mesmo palco nesta quinta-feira (27).

O que aconteceu

Licitação do primeiro túnel submerso do país sai hoje, depois de anos de disputa de paternidade. Governo estadual e federal discutem desde 2023 quem será o autor da obra, com custo estimado de R$ 6 bilhões. Ao fim, o investimento será compartilhado entre as duas esferas e a iniciativa privada, que também vai fazer a construção, operação e manutenção do túnel.

Este é o primeiro encontro entre Lula e Tarcísio desde que a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Jair Bolsonaro (PL) e mais 33 por tentativa de golpe de Estado. O governador foi ministro do ex-presidente, e é o principal nome aventado para substituí-lo nas eleições de 2026, embora tenha repetido que não tem interesse em se candidatar. Condenado por abuso de poder político e econômico, está inelegível até 2030.

Tarcísio tem defendido a inocência do padrinho, enquanto Lula diz que as acusações são graves. Em agenda na terça (25), o governador disse que a denúncia é "forçação de barra" e "revanchismo". Já o presidente falou que, se ficar provada a responsabilidade de Bolsonaro, "só tem uma saída: ser preso".

Última reunião entre o presidente e o governador foi neste mês, na semana anterior à denúncia. No último dia 12, eles se encontraram no Palácio do Planalto, em Brasília, para uma conversa que não constava na agenda dos dois —só foi incluída horas depois que já havia acontecido. Nenhum deles publicou nas redes sociais sobre o encontro: no dia, Tarcísio publicou um vídeo de um almoço com Bolsonaro.

Encontro selou que o governo de São Paulo é quem vai conduzir a concessão do túnel. Na semana seguinte, Tarcísio elogiou Lula publicamente. "É bom que se registre, houve muita sensibilidade do governo federal", falou ele no dia 18. "Apresentamos uma proposta que iria acelerar o leilão do túnel Santos-Guarujá e o presidente da República deu o ok."

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou a parceria nesta quarta (26). Na decisão, o ministro Bruno Dantas determinou que a obra deve ser tratada como de mobilidade urbana intermunicipal, não como um ativo portuário federal, então deve ser fiscalizada pelo estado de São Paulo.

A previsão é que o leilão aconteça na B3, na capital paulista, em agosto. Essa será a maior obra de infraestrutura do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

Relação 'ganha-ganha'

A expectativa do Planalto é um evento com postura "republicana". Como em outros eventos em que os dois participaram, espera-se que as falas foquem no investimento e nas mudanças da região e menos nas diferenças partidárias.

A sensação é de "ganha-ganha". O governo federal entende que, ao anunciarem juntos o túnel, mostrando um consenso depois de anos de disputa, ambos ganham em seu eleitorado sob a imagem de administrações "voltadas ao bem comum", nas palavras aliados.

Lula focará no aporte do PAC. O investimento será feito em partes iguais pelos governos federais e paulista, excluindo a parte privada. Este é um dos maiores investimentos do programa em apenas uma obra. O presidente anunciará ainda R$ 2,4 bilhões do BNDES para a expansão das linhas de metrô.

Aliados indicam que Lula não deve tratar das denúncias. Eles lembram que o presidente quase sempre improvisa nas falas (e foge do script), mas deverá evitar constrangimentos.

Entorno de Tarcísio também afirma que a agenda é um "ganha-ganha", a despeito de rivalidades políticas. "Conseguimos um entendimento e a Baixada vai ganhar um investimento aguardado a 100 anos", disse uma fonte próxima ao governador.

A avaliação é que o projeto fala por si. O túnel deve mudar a lógica de mobilidade na região e trará repercussões positivas para outras áreas, como turismo ou exportações.

Túnel terá 870 metros embaixo d'água

Ligação entre Santos e Guarujá é cogitada há quase 100 anos. Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, em 1927 já se planejava um túnel para a passagem de um bonde elétrico entre as cidades.

Túnel terá 1,5 km de extensão, com 870 metros submersos. Será a primeira obra desse tipo no Brasil, e a maior da América Latina. Atualmente, o trajeto é feito por balsa.

Previsão é que haja faixa exclusiva para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e acesso dedicado para pedestres e ciclistas. A concessão terá prazo de 30 anos, e haverá cobrança de pedágio.