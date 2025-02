Landim: Trégua é reflexo do pragmatismo de Lula e Tarcísio de Freitas

A trégua na briga política é reflexo de um pragmatismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avaliou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (27).

Lula e Tarcísio participaram, juntos, do lançamento do edital da construção do túnel Santos-Guarujá. A ligação, projetada há quase cem anos, está prevista para ser entregue em 2028. No evento, o presidente falou que o anúncio representa a "relação civilizada que o Brasil precisa". Apesar do clima amistoso no palco, Tarcísio foi vaiado. Uma parte da plateia manifestou desaprovação e ainda gritou "sem anistia".

É a vitória do pragmatismo, porque essa é uma obra gigantesca. E ela não sairia do papel sem a colaboração do governo estadual e do governo federal. É uma obra com capacidade para mudar a cara da Baixada Santista. Você vai fazer essa travessia em cinco minutos.

Então, tem um impacto enorme. Não só para o turismo ou na mobilidade das pessoas, o que é mais importante, mas em comércio exterior. É uma obra transformadora lá para a Baixada Santista. Raquel Landim, colunista do UOL

A colunista destacou, porém, que "trégua" entre os políticos será encerrada assim que as eleições de 2026 se aproximarem.



O Lula e o Tarcísio são políticos pragmáticos e percebem isso, entendem isso. E fizeram um acordo ali. Com as eleições se aproximando, a gente vai ver eles cada vez mais separados, radicalizando posições. A polarização estimula isso para você separar e mobilizar em relação ao candidato que você está defendendo.

No caso, o Lula para a própria reeleição, e o Tarcísio a gente não sabe bem até quando o Bolsonaro vai, se vai ou não ser candidato. Mas eles conseguem enxergar isso e buscar essa trégua para poderem emplacar uma obra como essa. Eu acho extremamente positivo. Raquel Landim, colunista do UOL

Kotscho: 'Moraes fez bem ao lembrar que Brasil deixou de ser colônia'

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes fez muito bem ao lembrar que o Brasil deixou de ser colônia, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News.

O Alexandre de Moraes fez muito bem hoje de lembrar que o Brasil deixou de ser colônia em sete de setembro de 1822. Porque esse pessoal [da direita] está agindo como se a gente ainda fosse uma colônia. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O Comitê Judiciário, do Congresso americano, aprovou na quarta (26) um projeto de lei que cria sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O projeto foi batizado de "No Censors on our Shores Act" e foi protocolado em setembro do ano passado. Ele estabelece a deportação e o veto de entrada nos EUA a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão, violando a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

A articulação política está sendo realizada entre bolsonaristas e deputados da base conservadora americana. Após a aprovação no comitê, a lei ainda precisa passar por votação no plenário do Congresso americano.

Nesta quinta, Moraes disse que o Brasil deixou de ser colônia em 1822 e citou a construção de uma república independente e cada vez melhor. Foi a primeira manifestação pública do magistrado após a aprovação do projeto de lei nos Estados Unidos.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: