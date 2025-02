'Precisando de mais agilidade, rapidez', diz Lula sobre reforma ministerial

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o governo precisa de mais agilidade e rapidez. Ele disse ainda que deverá concluir trocas ministeriais após o Carnaval.

O que aconteceu

Após trocar comando do ministério da Saúde e demitir Nísia [Trindade], presidente disse que vai concluir reforma ministerial após o carnaval. "A Nísia [ex-ministra da Saúde] era uma companheira da mais alta qualidade, minha amiga pessoal. Mas eu estou precisando de um pouco mais de agressividade na política que o governo tem que aplicar, mais agilidade, mais rapidez. Por isso, eu estou fazendo algumas trocas", afirmou Lula em entrevista ao programa Balanço Geral Litoral, da Record TV.

Lula disse esperar que depois do Carnaval finalize as mudanças previstas. O presidente disse que "não é só escolher" quem sai, mas escolher quem vai entrar. Ele não especificou quantas mudanças deve fazer no governo. "Aqui é que nem um técnico, você entra em campo com um time depois você vai vendo quem você quer tirar".

Presidente escolheu Padilha para Saúde e não revelou nome que assumirá Relações Institucionais. "Quero que a pessoa saiba pela minha boca", disse.

Lula ressaltou que o governo é "muito amplo". "Não há governo mais amplo do que o meu. É por isso que, até agora, nós conseguimos aprovar tudo o que a gente queria no Congresso Nacional", disse. "A gente conseguiu aprovar muita coisa, eu sou muito agradecido à Câmara dos Deputados e ao Senado, porque tudo que nós mandamos foi aprovado."

Ele comentou a queda na popularidade revelada por pesquisas recém-divulgadas. "uma pesquisa, quando ela está boa, quando ela está ruim, ela serve de análise para você saber se você muda ou não de comportamento. Eu acho que o povo brasileiro tem o direito de cobrar do Presidente da República como a torcida cobra de um jogador.", disse.

Lula criticou o ex-presidente Bolsonaro e disse que ele "foi muito ruim" durante o período de governo. "O povo não me compara com o Bolsonaro porque ele foi muito ruim. O povo me compara com o Lula em 2010", afirmou.

Aprovação do governo Lula teve o pior índice em três mandatos. Segundo Datafolha divulgado no último dia 14, aprovação caiu de 35% para 24%. Pesquisa CNT/MDA divulgada dia 25 também mostrou que a avaliação negativa do governo do presidente bateu recorde neste mandato e atingiu 44% — um crescimento de 13 pontos percentuais em relação à rodada anterior, de novembro de 2024.

Presidente prometeu "cuidar dos alimentos, do emprego, do salário e da educação", sem detalhar se há previsão de queda nos preços. "Eu sei o que fazer, sei como é que eu vou fazer, eu já plantei tudo que tinha que plantar, já está irrigando, agora é a hora de comer. muita coisa para o povo brasileiro em 2025 e vamos colher muito mais em 2026."

Túnel Santos-Guarujá

Presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participam do lançamento do edital da construção do túnel Santos-Guarujá. Licitação do primeiro submerso de grande extensão do Brasil e o maior da América Latina ocorre depois de anos de disputa de paternidade. Os governos estaduais e federal discutem desde 2023 quem será o autor da obra, com custo estimado de R$ 6 bilhões.