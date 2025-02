Localiza tem lucro 18,7% maior no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza divulgou nesta quinta-feira lucro líquido consolidado de R$837 milhões no quarto trimestre, alta de 18,7% ante o mesmo período de 2023, segundo relatório de resultados.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$874,6 milhões para a companhia no período, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da empresa de aluguel de automóveis subiu 15,5% ano a ano no trimestre encerrado em dezembro, para R$3,33 bilhões, perto da expectativa média do mercado de R$3,35 bilhões.

O desempenho teve respaldo de um crescimento de 24,6% na receita líquida consolidada do trimestre, para R$9,85 bilhões, com a receita de aluguéis aumentando 14,9% e a de seminovos, área de eficiência da companhia, crescendo 35,3% ano a ano.

A empresa encerrou 2024 com 537 agências próprias no Brasil, estável ante 2023, 18 agências próprias no México (8 a mais versus 2023) e 151 agências franqueadas, de 165 no ano anterior.

"O ano de 2024 foi marcado pela continuidade do ciclo de acomodação do preço de carros seminovos e usados em um cenário de menor 'affordability'", afirmou o CEO da Localiza, Bruno Lasansky, em mensagem que acompanha o balanço.

Nesse contexto, disse Lasansky, a companhia redobrou foco em atividades como ampliação da capacidade de venda de seminovos, recomposição dos preços do aluguel, otimização do portfólio de segmentos, gestão de custos e aumento de produtividade da frota.

A empresa pretende manter tais estratégias em 2025, diante do cenário de deterioração do ambiente macroeconômico, com aumento da taxa de juros e potencial reflexo na atividade econômica e disponibilidade de crédito, acrescentou o executivo.

A Localiza também manteve o guidance de depreciação bruta anualizada para o primeiro trimestre de R$6.300 a R$7.300 para a divisão de aluguel de carros e de R$6.800 a R$7.800 para gestão de frotas (automóveis e comerciais leves).

Separadamente, a companhia ainda informou que seu conselho de administração aprovou remuneração aos acionistas na ordem de R$1,68 bilhão em forma de juros sobre capital próprio (JCP).

