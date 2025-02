Livro sobre Trump marca novo capítulo da briga do magnata com a imprensa

Há pouco mais de um mês no comando da Casa Branca, Donald Trump vem acumulando rusgas com a imprensa. Nesta quarta-feira (26) um novo capítulo foi incluído nesta relação: o presidente americano ameaçou jornalistas, veículos de imprensa, autores e editoras que usarem fontes anônimas.

A ameaça vem após a publicação de um novo livro que revela bastidores da campanha presidencial e da vida doméstica dele.

O que aconteceu

Lançamento do livro provocou a ira no magnata e reações de aliados. O jornalista americano Michael Wolff lançou nesta terça-feira All or Nothing: How Trump Recaptured America (Tudo ou Nada: Como Trump Recapturou os EUA). A obra, a quarta escrita por Wolff sobre o bilionário, revela os bastidores da campanha eleitoral de 2024. O jornalista também é autor do best-seller Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fogo e Fúria: Por dentro da Casa Branca de Trump), publicado em 2018, que aborda o primeiro mandato do empresário.

A obra relata que Trump viveu momentos tensos após a tentativa de homicídio. Entre diversas revelações de bastidor, o texto afirma que o presidente parecia estar "à beira de um colapso" e que passou a ter ataques de fúria após ser baleado em um comício na Pensilvânia, em junho.

Livro também afirma que o bilionário é detestado pela esposa. O autor se baseou na informação de uma fonte da residência Mar-a-Lago, na Flórida, que afirmou categoricamente que o presidente não é bem quisto pela própria companheira, Melania. Os dois completaram 20 anos de casados no último 22 de janeiro.

Em algum momento, vou processar alguns desses autores desonestos e editoras para determinar se essas fontes realmente existem, o que, na maioria das vezes, não acontece. São ficções difamatórias inventadas, e um preço alto deve ser pago por essa desonestidade descarada. Farei isso como um serviço ao nosso país. Quem sabe, talvez criemos uma nova lei boa lei Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

A publicação também revela um pedido de Trump negado pela filha e seu genro. O presidente teria solicitado que Ivanka Trump e seu marido, que são judeus, assinassem uma declaração afirmando que o magnata não é antissemita, em um momento em que ele era pressionado a se posicionar a favor de Israel após o ataque do Hamas. O pedido foi recusado pelo genro, que afirmou não querer "se envolver no caso dessa forma".

Segundo Wolff, Trump também teria reclamado do comportamento de Elon Musk e levantado desconfianças sobre seu vice. O magnata teria ficado impressionado com o comportamento "de uma criança hiperativa" do africano em um comício. Quanto a JD Vance, ele teria questionado as três mudanças de nome de seu vice ao longo da vida.

Trump e imprensa: uma relação nada amistosa

Desde que assumiu o governo, Trump tem adotado atitudes que geram preocupações em relação à liberdade de imprensa. A mais recente delas ocorreu ontem. A Casa Branca anunciou que passará a selecionar diretamente os veículos que terão acesso privilegiado ao presidente em espaços fechados, como o Salão Oval e o avião presidencial.

A decisão foi criticada pelo grupo responsável pela organização da cobertura presidencial. A medida, não informada previamente, "destrói a independência de uma imprensa livre nos EUA" e "sugere que o governo escolherá os jornalistas que cobrem o presidente", disse Eugene Daniels, repórter do portal Politico e presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca —a entidade seleciona há mais de 100 anos, por meio de rodízio, os veículos que cobrem o cotidiano presidencial.

Desde o início de seu mandato, Trump tem demonstrado interesse em dar mais espaço a jornalistas alinhados a suas ideias. O presidente tem afirmado que deseja ter a "imprensa alternativa" presente, como canais do YouTube ou televisões que não o critiquem ou se oponham a suas ideias. Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, declarou que "novas vozes serão bem-vindas."

Até o momento, dois veículos foram impedidos de cobrir o dia a dia de Trump. A versão americana do portal HuffPost foi excluída das coberturas por conta das críticas feitas ao magnata, enquanto a agência Associated Press foi barrada por se recusar a chamar o Golfo do México de "Golfo da América", nome que Trump renomeou por meio de uma ordem executiva logo ao assumir a presidência.

(Com informações da AFP)