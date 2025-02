Katy Perry e Lauren Sanchez estarão em tripulação totalmente feminina da Blue Origin

(Reuters) - A pop star Katy Perry e as jornalistas Gayle King e Lauren Sanchez, que também é noiva do bilionário Jeff Bezos, estão prontas para uma viagem espacial a bordo de um foguete da Blue Origin, que será o primeiro voo apenas com tripulantes femininas em mais de seis décadas.

O foguete New Shepard, uma espaçonave suborbital de 18 metros de altura, levará a tripulação até a linha de Kármán, a fronteira espacial reconhecida internacionalmente, disse em comunicado a Blue Origin, que é da propriedade de Bezos.

Passageiros experimentarão alguns minutos de microgravidade, antes de voltarem à Terra por meio de uma aterrissagem com auxílio de paraquedas no deserto do Oeste texano.

A cientista espacial da Nasa Aisha Bowe, a pesquisadora bioastronáutica Amanda Nguyen e a produtora de filmes Kerianne Flynn completarão a tripulação.

A empresa não comentou sobre uma data para a missão.

Este será o 11º voo com tripulantes do foguete e o 31º no geral. A última missão totalmente feminina foi soviética e em 1963, com a cosmonauta Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço. O primeiro voo tripulado da New Shepard ocorreu em 2021 e levou o próprio Bezos e seu irmão, Mark.

Desde então, o foguete já levou ao espaço também o ex-jogador de futebol americano Michael Strahan e o ator de Star Trek William Shatner, a pessoa mais velha a ir ao espaço, aos 90 anos.

O foguete gigante New Glenn da empresa decolou da Flórida no mês passado em sua primeira missão ao espaço. Foi um passo inicial na órbita da Terra para a empresa espacial de Bezos, que pretende rivalizar com a SpaceX no negócio de lançamento de satélites.

(Reportagem de Akash Sriram em Bangalore)