Kit de chaves combinadas está por menos de R$ 50; confira avaliações

O Guia de Compras UOL encontrou um jogo de chave combinada que tem feito sucesso entre consumidores e está com 76% de desconto, saindo por menos de R$ 50.

As chaves combinadas são duplas e podem ser usadas de um lado ou de outro. Elas servem para montagem e desmontagem de conexões de rosca, e estão disponíveis em kits de oito, 10, 12 e 14 unidades. Confira mais detalhes sobre esse modelo adiante.

O que o fabricante diz sobre esse conjunto de chaves?

São feitas em aço cromo vanádio, com revestimento em níquel cromo fosco, que oferece resistência e durabilidade;

Possui ambos os lados com medidas iguais: um lado fixa e outro estrela;

Estão disponíveis opções de oito a 14 peças, de tamanhos variados (6 a 24 mm) -- que variam conforme a alternativa escolhida.

O que diz quem o comprou?

O produto tem avaliação média de 4,8 (do total de cinco) e os compradores elogiam pontos como o custo-benefício.

Pelo valor, foi ótimo. O vendedor enviou muito rápido. O material é simples e as ferramentas são leves. A chave de soquete veio com uma leve folga e espero que não quebre futuramente. Para manutenções básicas e para ter ferramentas em casa, valeu a pena.

Matheus

Pelo custo-benefício, vale a pena. É muito bom e o material é bom grosso. Gostei muito.

Germano Silva

Chavinhas top. São pesadas e parecem ser de qualidade. Já dei leves testes na minha motocicleta e funcionou legal. Recomendo e irei compra mais.

Joyce

Pontos de atenção

Contudo, há críticas a respeito da baixa qualidade do material e da falta de um dos itens entregues no conjunto. Alguns dizem ainda que esse jogo serve apenas para uso doméstico e não para uso profissional.

Produto veio completo, mas a qualidade é péssima. Longe de ser cromo vanádio. Este tipo de chave vende nos supermercados para quem não trabalha profissionalmente. [...]. Julio Rangel

Veio bem embalado. O tamanho é bom e a qualidade é boa. Porém, veio a chave 18 no lugar da 17. Como eu quero para oficina de moto não terá muito uso. Mas recomendo, sim. Erros acontecem.

William

Para uso doméstico, eu recomendo. No entanto, se for para uso profissional, eu não recomendo. Porém, estou satisfeito, tem ótimo custo-benefício.

J. Silvano

