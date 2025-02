Interesse dos EUA e da França por recursos minerais de Kiev divide ucranianos

Enquanto Donald Trump se prepara para fechar um acordo sobre o acesso dos Estados Unidos às riquezas minerais da Ucrânia, a França também está conversando com Kiev sobre as riquezas minerais do país, inclusive para uso militar. Mas nas ruas da Ucrânia esse interesse internacional pelos recursos naturais do país não é bem-vista por todos.

Com informações de Gatalina Gómez, enviada especial da RFI a Kiev, e agências

Diante da estação de metrô Arsenal, em Kiev, os moradores andam rápido nesta manhã de inverno. Mas basta levantar a questão do acesso internacional às riquezas minerais ucranianas para que as pessoas esqueçam o frio glacial e os -7°C e comecem a falar.

"Se eles nos derem boas condições, tudo bem", diz Vlad, ao ser questionado sobre o acordo de exploração de recursos que a Ucrânia está prestes a assinar com os Estados Unidos sob pressão de Washington. "Mas no momento não há nada de concreto sobre nossa segurança", pondera.

O assistente social de 26 anos vem do leste do país e sua casa está nos territórios ocupados pela Rússia. O jovem, aliás, se prepara para integrar as forças ucranianas, numa tentativa de contribuir de alguma maneira. "Estou me alistando porque quero liberar nossos territórios, pelo menos minha casa. Não vou lá há três anos", disse ele em entrevista à RFI.

Como ele, muitos ucranianos se opõem a esse acordo, exigem garantias de segurança e, principalmente, de que a Rússia não atacará novamente. "O povo ucraniano não concordará em ceder nada porque já cedemos muito", diz Oksana, dona de um salão de cabeleireiro nem Kiev.

O presidente norte-americano já avisou que não pode oferecer ao povo ucraniano "garantias de segurança além do estritamente necessário". Em uma reunião de gabinete esta semana, o chefe da Casa Branca disse que prefere "deixar que a Europa faça isso porque (...) a Europa é sua vizinha. Mas vamos garantir que tudo saia bem", se contentou em declarar. Trump insiste também que quer "recuperar o dinheiro" da ajuda concedida à Ucrânia desde o início da invasão russa, há três anos.

Tatiana, 60 anos, se irrita diante desse tipo de declaração. Essa moradora de Donetsk, região parcialmente ocupada pelas forças de Moscou, se revolta ao comentar a situação, enquanto toma café da manhã com uma amiga em Kiev. "Pelo que sei, a ajuda foi gratuita. A ajuda que Biden deu foi sem juros e não tivemos que pagá-la", rebate, em referência ao ex-presidente Joe Biden, que dirigia os Estados Unidos quando Washington começou a enviar sua ajuda.

Na sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, deve se reunir com Donald Trump, para fechar o acordo sobre o acesso norte-americano às riquezas minerais da Ucrânia.

França também tem interesse nas riquezas minerais ucranianas

Além dos Estados Unidos, a França indicou que, desde outubro, está discutindo com as autoridades de Kiev para ter acesso às riquezas minerais do país. "Com meu homólogo ucraniano, o ministro da Defesa, estamos falando sobre a questão com base em nossas necessidades e, em particular, para nossa indústria de defesa", disse nesta quinta-feira (27) o ministro francês da Defesa, Sébastien Lecornu, em entrevista à rádio Franceinfo.

Mas ao contrário de Trump, a França não busca receber de volta a ajuda concedida à Ucrânia na guerra contra a Rússia na forma de minérios, afirmou o ministro. "Não estamos buscando um reembolso", frisou Lecornu. "Mas nossa indústria de defesa precisará de uma certa quantidade de matérias-primas que são absolutamente essenciais para nossos próprios sistemas de armamento. Não no próximo ano, mas nos próximos 30 ou 40 anos", explicou.

A França precisa "diversificar" suas fontes de determinadas matérias-primas, explicou o ministro, sem identificar os minerais que espera obter da Ucrânia. Zelensky foi quem citou a ideia "de incluir minerais em seu plano de vitória" no ano passado, iniciando conversas "não apenas com os Estados Unidos, mas também com a França", afirmou o ministro francês.