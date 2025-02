Imigrante com antecedentes criminais e apátrida: como Hitler virou alemão?

Antes de se tornar o líder nazista que comandou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler passou anos sem ter uma nacionalidade definida. Nascido na Áustria, o ditador se tornou cidadão alemão somente em fevereiro de 1932.

Como Hitler se tornou alemão

Adolf Hitler nasceu em Braunau am Inn, na Áustria em abril de 1889. Em 1913, se mudou para a cidade de Munique, onde vivia como imigrante. Em 1925, Hitler renunciou à cidadania austríaca. Segundo análise do portal The Conversation, Hitler tinha "antecedentes criminais importantes" e decidiu revogar sua nacionalidade para evitar ser extraditado ao país natal.

De acordo com a agência de notícias alemã DW, pedidos de cidadania por parte de Hitler foram negados "repetidas vezes". Começava, então, o período em que Hitler se manteve apátrida. Segundo a ACNUR, a agência da ONU para refugiados, o termo se refere aos indivíduos que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país.

Na Alemanha, Hitler desejava participar das eleições e avançar em sua carreira política. No entanto, não era permitido que concorresse a cargos públicos sem a cidadania. À época, o partido do qual fazia parte, o NSDAP (Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista), tinha o poder apenas no estado alemão de Braunschweig. Hitler, portanto, solicitou aos membros do seu partido naquela região que obtivessem sua cidadania.

Em um movimento de coligação, o Partido Nazista conseguiu dois cargos em Braunschweig. Atuando no governo local, o nazista Dietrich Klagges nomeou Hitler para um cargo de representação de Braunschweig em Berlim, o que implicaria automaticamente a cidadania local ao até então apátrida e possibilitaria sua participação política no país.

Oficialmente alemão, Hitler pôde concorrer às eleições presidenciais de 1932. Na ocasião, os nazistas aumentaram consideravelmente sua presença no Parlamento, apesar de não conseguirem a presidência.

Em 1933, Hitler se tornou chanceler. Paul von Hindenburg, marechal do Império Alemão e presidente do país durante a República de Weimar, o nomeou para o cargo de chefe de governo alemão em 30 de janeiro daquele ano. Posteriormente, Hindenburg assinou decretos de emergência e leis que tiraram poderes do Reichstag, o então Parlamento alemão, proporcionando aos nazistas novos instrumentos de poder.

Após a morte de von Hindenburg em agosto de 1934, Hitler foi empossado como chefe de governo. Ao se tornar Führer, o ex-austríaco dava início ao período nazista em que milhões de pessoas foram perseguidas e assassinadas pelo governo alemão.

Em setembro de 2020, Paul von Hindenburg foi retirado da lista de cidadãos honorários berlinenses pelo então prefeito Michael Müller. A cidadania honorária de Hitler em Berlim já havia sido revogada em dezembro de 1948.