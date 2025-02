Governo atingiu marca de 10 leilões rodoviários, com 8 vencedores diferentes, diz ministro

Com o leilão da Agro Norte, realizado nesta quinta-feira, 27, a atual gestão federal atingiu a marca de 10 certames rodoviários. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que oito companhias diferentes arremataram as concessões, somando R$ 123 bilhões em investimentos. "A diversificação de participantes demonstra a transparência e maior atratividade das concessões, incluindo para novas empresas", disse.

Para comparar, Renan Filho citou que os seis leilões realizados no governo anterior contaram com apenas dois ganhadores.

A concessão desta quinta-feira foi a primeira conquistada pela Opportunity. A gestora participou da disputa por meio de um consórcio com a 4UM, também novata no setor. Essa é a segunda vitória da 4UM, que arrematou, em agosto do ano passado, a BR-381 (MG), conhecida como "Rodovia da Morte".

Renan Filho comentou sobre as ganhadoras não terem enfrentado concorrência. "A gente espera garantir leilões competitivos, como fizemos em disputas anteriores, mas o importante é ter capacidade de atrair o investimento privado com justiça tarifária", afirmou.

O ministro disse ainda que prevê mais competição nos próximos leilões agendados pelo governo federal. O próximo será o da Ponte Binacional São Borja - São Tomé, previsto para 4 de abril.

A disputa estava marcada inicialmente para janeiro, mas foi adiada por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

No dia 30 do mesmo mês, vai a leilão a BR-040/495/RJ/MG.