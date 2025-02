Argentina usa termos em desuso para classificar pessoas com deficiência

O governo da Argentina voltou a usar termos já em desuso para avaliar pessoas com deficiência que buscam pensões por invalidez. Segundo um documento publicado em 14 de janeiro, qualquer pessoa com algum tipo de deficiência intelectual será classificada como "idiota", "imbecil" ou "débil mental".

O que aconteceu

O decreto foi editado pela agência responsável pela promoção de políticas públicas de inclusão e apoio social. A AID (Agência Nacional de Incapacidade) é o órgão encarregado de lidar diretamente com as questões envolvendo pessoas com deficiência no país. Entre suas funções, destaca-se a promoção dos direitos desse público, oferecendo apoio, orientações e recursos, incluindo a concessão de benefícios como pensões por invalidez.

O governo de Javier Milei considerou que a legislação anterior era "frouxa" e representava uma potencial brecha para fraudes. A regulamentação, que começou a ser revista no final do ano passado, baseia-se em critérios vinculados à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2008, a qual possui status constitucional na Argentina.

Os níveis de deficiência, anteriormente classificados como leve, moderada, grave ou profunda, foram renomeados. O que antes era uma divisão entre esses níveis de deficiência intelectual passou a ser categorizado como "idiota", "imbecil" e três níveis de "débil mental": profundo, moderado ou leve. Segundo a nova classificação:

Idiota: não passou pela etapa glóssica (ou seja, não tem habilidades básicas de comunicação), não lê nem escreve, não conhece o dinheiro, não controla os esfíncteres, não atende suas necessidades básicas, não pode sobreviver sozinho;

não passou pela etapa glóssica (ou seja, não tem habilidades básicas de comunicação), não lê nem escreve, não conhece o dinheiro, não controla os esfíncteres, não atende suas necessidades básicas, não pode sobreviver sozinho; Imbecil: não lê nem escreve, atende suas necessidades elementares, pode realizar tarefas rudimentares;

não lê nem escreve, atende suas necessidades elementares, pode realizar tarefas rudimentares; Débil mental profundo: apenas assina, tem vocabulário simples, não lida com o dinheiro, pode realizar tarefas rudimentares;

apenas assina, tem vocabulário simples, não lida com o dinheiro, pode realizar tarefas rudimentares; Débil mental moderado: lê, escreve, realiza operações simples, conhece o dinheiro, pode realizar trabalhos de baixa exigência intelectual;

lê, escreve, realiza operações simples, conhece o dinheiro, pode realizar trabalhos de baixa exigência intelectual; Débil mental leve: cursou o ensino fundamental e, às vezes, o ensino médio, pode realizar tarefas de maior envergadura.

O tema se tornou alvo de críticas na Argentina. O documento foi divulgado por um perfil crítico ao governo de Milei no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, afirmando que o decreto "viola acordos internacionais contra a discriminação". Uma publicação do diretor da AID, Diego Spagnuolo, na qual compara o kirchnerismo a uma "doença mental", foi resgatada pelos internautas.

Esto es una locura. El gobierno acaba de decretar que la gente con discapacidad ahora se los clasifica como "IDIOTA", "IMBÉCIL" y "DÉBIL MENTAL". Esto está en el Boletín Oficial y viola acuerdos internacionales contra la discriminación pic.twitter.com/OO1tj85upf -- Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 27, 2025

Entidades ligadas aos diretos das pessoas com deficiência e dos direitos humanos pedem a revogação da norma. O pedido questiona, entre outros pontos, "a tentativa de 'medir' a suposta 'invalidez' das pessoas, utilizando critérios médidos que desconsideram o modelo social da deficiência", além de contestar os termos usados na nova classificação. Os ativistas denunciam também a violação de princípios da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e outras recomendações da ONU.