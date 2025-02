França também está interessada nos recursos minerais ucranianos

A França está conversando com a Ucrânia sobre o acesso às riquezas minerais do país, inclusive para uso militar, declarou nesta quinta-feira (27) o ministro francês da Defesa, Sebastien Lecornu.

"Em conjunto com meu homólogo ucraniano, o ministro da Defesa, estamos falando sobre a questão com base em nossas necessidades e, em particular, para nossa indústria de defesa", disse Lecornu à rádio Franceinfo.

Na sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, deve se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump, para fechar um acordo sobre o acesso dos Estados Unidos às riquezas minerais da Ucrânia.

As conversas com a Ucrânia começaram em outubro, disse Lecornu.

Ao contrário de Trump, a França não busca obter o reembolso da ajuda concedida à Ucrânia na guerra contra a Rússia na forma de minérios, afirmou o ministro.

"Não estamos buscando um reembolso", disse Lecornu. "Mas nossa indústria de defesa precisará de uma certa quantidade de matérias-primas que são absolutamente essenciais para nossos próprios sistemas de armamento. Não no próximo ano, mas nos próximos 30 ou 40 anos", explicou.

A França precisa "diversificar" suas fontes de determinadas matérias-primas, disse o ministro, sem identificar os minerais que espera obter da Ucrânia.

Zelensky foi quem citou a ideia "de incluir minerais em seu plano de vitória" no ano passado, iniciando conversas "não apenas com os Estados Unidos, mas também com a França", afirmou o ministro francês.

mra/jh/ach/zm/meb/fp/aa

© Agence France-Presse