'Morta 2 vezes': Família luta por prisão de suspeito solto após confissão

A família da estudante Ana Carolina Pereira de Santana, 18, se articula para que Lucas Alves Pereira, namorado suspeito de matar a jovem a facadas, seja preso pelo feminicídio ocorrido no último sábado (22) no bairro Cidade Patriarca, na zona leste de São Paulo.

Lucas se apresentou à polícia na segunda-feira (24), mas foi liberado em seguida mesmo após confessar o crime. A ida até a delegacia ocorreu enquanto a vítima era velada em um cemitério na zona leste, disse Adriano Santos, advogado da família de Ana, ao UOL. A vítima e o suspeito namoravam havia quatro meses.

Família rebate versão do suspeito, que alegou em depoimento ser menosprezado e diminuído como pessoa pela vítima. A defesa pediu que fosse adicionada ao inquérito uma carta de Lucas para a namorada. No registro, ele comemorava três meses de relacionamento e escreveu: "Tudo o que falei foi com raiva e me arrependo muito, pois não quero que o nosso relacionamento continue com você não sendo você. Eu te amo, boba. Você é uma mulher incrível, que eu tenho o prazer de chamar de namorada". Ele não detalha o que disse à jovem "com raiva".

Primo diz que a Ana foi "assassinada duas vezes": a primeira quando foi morta e depois quando Lucas deixou a delegacia após confessar o crime. Ao UOL, o advogado Adriano Aparecido Magdalena criticou o trabalho feito pela Polícia Civil no caso e disse que havia indícios suficientes de autoria para ser pedida ao menos a prisão temporária do suspeito depois do crime.

Família afirma que a polícia fez o pedido de prisão preventiva (por tempo indeterminado) de Lucas somente na terça-feira (25) após intensa mobilização deles. O Ministério Público se mostrou favorável ao pedido, mas o judiciário ainda não havia se manifestado sobre a solicitação até a noite de quarta-feira (26), segundo Magdalena. "Tudo que a polícia fez um dia depois [na terça], poderia ter sido realizado um dia antes", reforçou.

Defesa da família espera que prisão seja decretada, mas se preocupa de o suspeito não ser encontrado pelas autoridades. "Vamos rezar para alguém achá-lo. Onde ele vai estar uma hora dessa?", acrescentou Santos à reportagem. Ele também critica o delegado do 31º Distrito Policial (Vila Carrão), onde o caso foi registrado inicialmente, por não fazer o pedido de prisão no dia do B.O e mandar a ocorrência para outra delegacia, porque o crime não ocorreu na área de sua jurisdição.

A liberação do Lucas logo após comparecer à delegacia e ser ouvido vai legitimar a barbárie na sociedade. É a legitimação da barbárie. Como o cara mata uma pessoa e, no horário do velório, ele presta depoimento e sai pela porta da frente? É um absurdo.

Adriano Santos, advogado da família de Ana ao UOL

Magdalena disse achar que a prima gostava de Lucas, mas o amor não era maior que o sonho e a liberdade dela. Agora, ele e a família lutam para que o suspeito responda pelo crime de feminicídio.

A Carol era muito inteligente. Ela tinha muita liberdade, muita autonomia como mulher. Queria estudar e não depender de ninguém. Isso para quem é machista é uma ameaça. Ela passou no vestibular, em primeiro lugar e ia começar a estudar pedagogia na segunda-feira [dia em que ocorreu o velório dela].

Adriano Magdalena, primo de Ana

A defesa de Lucas não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

SSP-SP muda a versão. Em nota ao UOL, na segunda, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o suspeito foi "ouvido e formalmente indiciado, sendo liberado em seguida, devido a sua apresentação espontânea" e que as diligências prosseguiam para o esclarecimento dos fatos.

Na quarta-feira, a pasta atualizou o texto encaminhado à reportagem após pedido de novas informações do caso. Na data, eles informaram que Lucas foi "ouvido na unidade policial e liberado, uma vez que o tempo decorrido do crime impossibilitava a prisão em flagrante". De acordo com a SSP, "todas as medidas cabíveis da Polícia Judiciária estão sendo adotadas para a formação do conjunto probatório a ser apresentado à Justiça para a devida responsabilização do autor pelo crime. Mais informações serão preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial."

Jovem foi encontrada morta dentro do apartamento da tia do namorado na zona leste de São Paulo. Ana costumava dormir na casa do companheiro aos finais de semana. A família disse que ela nunca reclamou sobre o comportamento de Lucas, nem sobre episódios de violência que poderia ter passado.

Vizinhos ouviram gritos por socorro. A SSP-SP disse por nota que testemunhas ouviram uma discussão e pedidos de ajuda vindo do apartamento onde o casal estava.

Polícia Militar localizou o corpo sem vida. Ao chegar no endereço da denúncia, os policiais acharam a vítima no chão da cozinha com marcas de facadas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.

O suspeito foi visto fugindo do local. Segundo vizinhos, o jovem deixou o apartamento logo após o crime.

Duas facas foram encontradas na residência. A polícia pediu exames para analisar as supostas armas usadas no crime. O IC (Instituto de Criminalística) e o IML (Instituto Médico Legal) serão responsáveis por essa parte da investigação.

No dia do crime, Lucas postou uma mensagem nas redes sociais. Nos stories do Instagram, um texto dizia: "Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro ".

O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Vila Carrão). Posteriormente, o registro foi encaminhado ao 21º Distrito Policial (Vila Matilde), responsável pela área do crime.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 —Central de Atendimento à Mulher— e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.