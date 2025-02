Exército israelense admite 'excesso de confiança' em relação ao Hamas antes do ataque de 7 de outubro

O Exército de Israel reconheceu um "excesso de confiança" e uma ideia equivocada sobre as capacidades militares do Hamas antes do ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023, declarou uma autoridade militar nesta quinta-feira (27).

O Exército israelense não tinha "um bom conhecimento das capacidades militares do inimigo" e teve um "excesso de confiança", afirmou essa autoridade, em ocasião da publicação das conclusões de uma investigação interna sobre o ataque.

