Europa tenta reforçar acordos comerciais com Índia e influenciar Nova Delhi em relação à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em uma visita de dois dias à Índia. O objetivo é negociar acordos comerciais e influenciar a neutralidade de Nova Delhi em relação à Ucrânia. A tarefa parece complexa, mas Bruxelas quer acreditar que, desde o retorno de Donald Trump, as coisas podem mudar.

Com informações Côme Bastin, correspondente da RFI em Bangalore, e agências

Em um mundo bipolarizado, a Europa quer se aproximar da Índia para atuar como contrapeso à China no Indo-Pacífico e ganhar acesso ao seu enorme mercado para empresas europeias. A chegada de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos pode acelerar essa reaproximação.

Em Nova Delhi, Ursula Von der Leyen pretende promover um acordo de livre comércio entre a Índia e a União Europeia. As discussões estão estagnadas desde 2007, mas a nova situação geopolítica pode reanimá-las.

"Para a Europa, a Índia é um desses amigos, assim como um aliado estratégico. Discutirei com Narendra Modi o aprofundamento de nossa parceria estratégica", acrescentou, disse a presidente da Comissão Europeia.

A UE é o maior parceiro comercial da Índia, com € 124 bilhões em comércio de bens em 2023, ou mais de 12% do comércio total da Índia, de acordo com Bruxelas.

Este mercado em expansão oferece oportunidades importantes para a Europa, mas continua protegido por altas taxas alfandegárias. O país representa apenas 2,2% do comércio de bens da UE. Relançadas em 2022, as negociações para um acordo comercial ainda não foram bem-sucedidas.

"Esta é uma visita muito importante", disse também o Ministério das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

A visita de Von der Leyen acontece em um momento em que Donald Trump tem causado tensões significativas nas relações transatlânticas. Desde que chegou à Casa Branca, o presidente norte-americano ameaçou a União Europeia (UE) com novas taxas alfandegárias, criticou duramente as regulamentações europeias sobre gigantes da tecnologia e abriu negociações diretas com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia.

"O contexto atual é cheio de incertezas e conflitos, com a China se afirmando e os Estados Unidos de Trump se mostrando muito oportunistas, o que leva a União Europeia a fortalecer sua cooperação internacional", explica Shairee Malhotra, vice-diretora da Observer Research Foundation, em Nova Delhi. "Enquanto a ordem econômica está em crise, as duas potências são vistas como estáveis e compartilham valores", completa Malhotra.

Índia, um papel mais ativo na Ucrânia?

A outra questão é obviamente a da Ucrânia. A Índia se recusa a abandonar Moscou, um parceiro histórico desde o início do conflito. Mas o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pode desempenhar um papel ao lado de seu amigo Vladimir Putin ? As tentativas ocidentais de fazer isso falharam durante três anos, mas com os EUA e a Rússia se aproximando, a Índia pode querer desempenhar um papel mais ativo nas negociações. Pelo menos é isso que Bruxelas espera.

Aliada histórica da Rússia, a Índia resistiu amplamente à pressão da Europa para se distanciar após a invasão da Ucrânia. "Neste período de conflito e competição geoestratégica, precisamos poder contar com amigos de confiança", garantiu Ursula Von der Leyen em sua conta X assim que chegou a Nova Delhi.