EUA: juiz ouvirá pedido para suspender demissões de trabalhadores em estágio probatório

Sindicatos estão pedindo a um juiz federal de São Francisco uma liminar de emergência que bloqueie as demissões em massa de funcionários federais em estágio probatório pelo governo do presidente Donald Trump, dizendo que as autoridades não só não têm soberania para ordenar demissões, mas que as notificações aos trabalhadores foram baseadas em uma mentira de mau desempenho no trabalho.

Do outro lado, os advogados do Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA argumentarão perante o juiz distrital dos EUA William Alsup que o escritório não criou um "programa de demissão em massa", como dizem os autores da ação, mas pediu às agências que analisassem e determinassem se os funcionários em liberdade condicional estavam aptos a continuar trabalhando.