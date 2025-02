'Eu disse isso?': Trump finge ter esquecido que chamou Zelensky de ditador

Os ânimos aflorados da relação entre o presidente americano Donald Trump e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, parecem estar acalmando. Com o europeu prestes a assinar um acordo sobre os minérios de seu país, o estadunidense afirmou - de forma irônica - nesta quinta-feira que não se lembra de ter chamado o europeu de ditador.

O que aconteceu

Declaração foi dada durante encontro com primeiro-ministro britânico. Trump recebeu Keir Starmer na Casa Branca em mais uma tentativa dos europeus fazerem o presidente americano promover garantias de segurança a Kiev. Questionado por um jornalista sobre o episódio, o americano fingiu surpresa com sua própria fala.

Eu disse isso? Eu não acredito que disse isso Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Ataque de Trump a Zelensky veio durante a semana de ataques mútuos entre os dois. Na semana passada, Zelensky havia afirmado que Trump vivia em um "espaço de desinformação" promovido pela Rússia, já que o americano tem se mostrado cada vez mais próximo de Vladimir Putin e com uma retórica bem alinhada a de Moscou.

Americano subiu o tom, chamou o ucraniano de "ditador" e afirmou que ele deveria "atuar rápido" ou não lhe "restaria um país". Trump também questionou a legitimidade de Zelensky enquanto presidente e seu desejo de encontrar uma solução para o conflito. Ele também o considerou culpado pela invasão russa na Ucrânia, fazendo coro à justificativa russa que a guerra só começou porque os ucranianos queriam se juntar à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Zelensky, por sua vez, afirmou não ter se incomodado com o ataque. O presidente da Ucrânia disse que "não descreveria as palavras usadas por Trump como um elogio" e que "alguém se ofenderia com a palavra 'ditador' se fosse um ditador. Sou o presidente legitimamente eleito".

Ucraniano chega nesta sexta a Washington. Ontem, Kiev informou ter chegado a um acordo "preliminar" sobre a entrega de alguns de seus recursos minerais aos Estados Unidos. O acordo é fundamental para as tentativas ucranianas de garantir o apoio de Trump, que busca um fim rápido para a guerra.

Trump disse nesta quinta que um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia precisa ser alcançado "logo", pois, caso o contrário, pode nunca acontecer. "Acho que avançamos muito e bastante rápido", disse o americano. "Ou será logo ou não será de jeito nenhum", acrescentou.

O americano também atribuiu o sucesso das negociações aos russos, que, segundo ele, "agiram muito bem". Trump também afirmou não crer que Putin ataque a Ucrânia novamente, entendendo que um futuro acordo de paz como "duradouro".