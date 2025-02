Papa faz fisioterapia respiratória e segue trabalhando mesmo internado

O papa Francisco apresentou uma leve melhora, mas ainda precisou fazer uso de oxigênio. Pontífice chega ao 14º dia de internação no hospital Gemelli, em Roma.

O que aconteceu

Hoje, o pontífice fez fisioterapia respiratória e teve momentos de repouso. O novo boletim médico foi divulgado pelo Vaticano na tarde de hoje.

O papa Francisco segue trabalhando mesmo internado. Nesta tarde, o religioso participou de oração na capela do 10º andar do hospital Agostino Gemelli, o mesmo do seu apartamento, recebendo a Eucaristia. Em seguida, dedicou-se às atividades de trabalho, relatou a Santa Sé.

O pontífice foi submetido a tratamentos alternados de oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara de oxigênio. "Considerando a complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico", afirma o Vaticano.

Leve melhora. O boletim cita que as condições clínicas do papa estão melhorando.

Este é o segundo boletim consecutivo do Vaticano relatando uma melhora na saúde de Francisco, que tem 88 anos. Já na segunda-feira (24), o Vaticano havia mencionado uma "leve melhora", mas na terça-feira, o comunicado apenas falava de uma situação "estacionária".

Na noite de ontem, o Vaticano indicou que as condições clínicas do papa eram melhores. "A leve insuficiência renal observada nos últimos dias desapareceu", destacava também esse boletim de ontem.

Fiéis mantêm a esperança nos portões do hospital do papa Francisco

27.fev.2025 - Desenhos e velas foram deixados na estátua do papa João Paulo 2º, do lado de fora do Hospital Gemelli Imagem: Dimitar DILKOFF / AFP

"Francisco, irmão, queremos vê-lo saudável", grita um grupo de peregrinos mexicanos. Muitos dos fiéis que chegam às portas do hospital Gemelli de Roma e não perdem a esperança na rápida recuperação do papa. Em frente à estátua do falecido João Paulo II, que preside a entrada da clínica, os fiéis rezam por seu sucessor na cadeira de São Pedro, motivados pela "leve melhora" em seu estado de saúde após 14 dias no hospital e pelo breve retorno do bom tempo a Roma.

"Com essa luz do sol, temos ainda mais esperança na rápida recuperação do papa", disse à AFP Rita Crolla. A italiana, de 65 anos, está visitando a cunhada no hospital nos arredores da capital italiana e rezando pelo pontífice de 88 anos.

Mexicanos viajaram para o Jubileu. Entre os fiéis que vieram hoje, um grupo de peregrinos mexicanos viajou ao Vaticano para o Jubileu, o "ano santo" a ser celebrado em 2025 sob o signo da esperança. "Hoje voltamos ao México e queríamos, antes de partir, vir e ver onde ele está. Não importa que só vejamos a janela, mas também [queríamos] fazer algumas orações para ele", explica Lili Iparrea Fernández, uma senhora de 74 anos, com lágrimas nos olhos.

"Gostaríamos de entrar e beijar seus pés", diz Flor Mercado García. A mulher, de 66 anos, carrega um buquê de flores amarelas para oferecer a Francisco, mas acaba colocando-as aos pés da estátua de João Paulo II, onde estão empilhadas velas, desenhos e mensagens de apoio.

*Com AFP