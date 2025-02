Estado de saúde do papa Francisco segue "melhorando", diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, que sofre de uma dupla pneumonia, continuou "melhorando" nesta quinta-feira (27), anunciou o Vaticano à noite, quando se completam 14 dias desde a hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos.

"A saúde do papa continua melhorando", indicou a Santa Sé em um breve comunicado, ressaltando que "dada a complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade" antes de modificar seu prognóstico.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, devido a uma bronquite que evoluiu para uma dupla pneumonia.

No entanto, a preocupação aumentou no último fim de semana, quando a saúde do pontífice se deteriorou, e, na noite de terça-feira, o Vaticano explicou que seu estado era "crítico, mas estável".

Seu prognóstico continua "reservado", embora na quarta-feira tenha sido anunciada uma nova "ligeira melhora", especialmente com a remissão de uma leve insuficiência renal.

"O Santo Padre dedicou a manhã à fisioterapia respiratória, alternando-a com momentos de descanso" e, durante a tarde, teve uma nova sessão dessa fisioterapia, depois "dedicou-se às suas atividades profissionais", informa o boletim médico desta quinta-feira.

O papa continuou seu trabalho a partir do hospital, que retomou no início da semana, enquanto orações pelo mundo seguem sendo feitas por sua pronta recuperação.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, está causando grande preocupação devido aos problemas prévios que debilitaram a saúde do papa nos últimos anos. Também reacendeu especulações sobre sua possível renúncia.

