Escândalo de memecoin atrapalha busca de Milei por aliados em eleição parlamentar na Argentina

BUENOS AIRES (Reuters) - Um escândalo e uma investigação sobre uma memecoin abalaram a popularidade do presidente da Argentina, Javier Milei, e prejudicaram seus esforços para fortalecer as alianças políticas antes das eleições parlamentares de meio de mandato deste ano.

O impetuoso ex-economista venceu uma eleição surpreendente em 2023 com promessas de usar uma "motosserra" nos gastos públicos -- e recentemente presenteou o bilionário Elon Musk com uma de verdade. Milei causou polêmica quando postou este mês no X em apoio a um novo token, Libra.

Após a publicação de Milei, o preço da criptomoeda Libra subiu para US$5. Horas depois, caiu para cerca de US$1. O presidente rapidamente excluiu a postagem e os críticos o acusaram de um golpe chamado de "puxão de tapete", no qual uma pessoa influente promove um ativo financeiro por motivos duvidosos para inflar o preço e depois vendê-lo.

O governo de Milei disse que o próprio presidente foi enganado, e ele negou ter vínculos comerciais com a criptomoeda. Um juiz federal está investigando o lançamento do token e se Milei estava envolvido.

As primeiras ações econômicas de Milei vieram com medidas de austeridade severas, mas os eleitores apreciaram seu estilo de fala simples e suas promessas de acabar com os políticos corruptos da "casta". Mas o episódio das criptomoedas começou a corroer esse forte apoio.

"Há algo que foi quebrado em termos de credibilidade e confiabilidade", disse Shila Vilker, diretora da empresa de pesquisas Trespuntozero, com sede em Buenos Aires, cujos dados mostraram que 53,1% dos argentinos não confiam em Milei por causa do escândalo.

Tanto a pesquisa da Trespuntozero quanto outra da Giacobbe & Asociados mostraram que a imagem positiva de Milei sofreu apenas uma pequena queda após o escândalo. No entanto, a pesquisa da Giacobbe & Asociados indicou que 46,6% dos entrevistados tinham uma visão negativa do presidente, um aumento acentuado em relação aos 36,2% da pesquisa anterior.

Isso gera preocupação em um ano eleitoral, pois Milei busca reforçar sua posição relativamente fraca no Congresso, construindo pontes com aliados conservadores mais tradicionais e trazendo mais legisladores para seu partido libertário.

"O caso Libra começou a prejudicar sua base eleitoral", disse Vilker. "É a bala ou a munição que a oposição precisava."

MILEI, O ANTIPOLÍTICO

As memecoins são novos tokens de criptografia que se baseiam em tendências ou pessoas populares da internet. Elas geralmente decolam e registram aumentos surpreendentes no preço antes de entrarem em colapso repentino, deixando alguns compradores iniciais com ganhos espetaculares, mas muitos outros com prejuízos.

Memecoins famosas incluem a Dogecoin, com tema de cachorro, que disparou quando o bilionário Elon Musk começou a tuitar sobre ela em 2020. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa lançaram criptomoedas com seus próprios nomes dias antes de sua posse na Casa Branca em janeiro.

A publicação de Milei para seus 3,8 milhões de seguidores no X ajudou a impulsionar a Libra antes que a memecoin entrasse em colapso. Seu governo alega que ele foi enganado e não se beneficiou pessoalmente.

"Se há alguém que foi enganado, esse alguém é Milei", disse à Reuters uma fonte do governo próxima ao presidente.

Marina Acosta, diretora de comunicações da consultoria local Analogías, disse que o problema de Milei era com os eleitores do meio-termo que, em geral, apoiavam o governo, mas sentiam apenas uma conexão "fraca" com o partido e a ideologia de Milei.

"Muitas pessoas não acreditam mais que Milei seja diferente, mas sim que ele mesmo faz parte da 'casta' política", disse à Reuters a professora Silvia Sarabia, 54 anos, referindo-se ao rótulo que o presidente costuma colocar nos políticos tradicionais.

A fonte do governo disse que o La Libertad Avanza, de Milei, tornou-se o principal bloco de direita, substituindo o PRO, de centro-direita, que continua sendo um aliado importante, porém incômodo, para Milei no Congresso.

"Somos o partido de direita e aqueles que quiserem (se juntar a nós) são bem-vindos", disse a fonte do governo.

A principal oposição peronista, que busca diminuir o ímpeto de Milei, está dividida. O governador peronista da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, lançou este mês seu próprio bloco político, sinalizando uma nova divisão.

"Não temos outra opção a não ser nos unirmos; caso contrário, eles (o governo) nos esmagarão", disse uma fonte peronista. "No entanto, se o La Libertad Avanza e o PRO estiverem divididos na província e na cidade de Buenos Aires, teremos uma chance de vencer."