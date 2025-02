Embraer vê aumento de entregas de aviões em 2025

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer espera aumentar entregas de aviões em até 18% em 2025, projetando nesta quinta-feira atingir até 240 aeronaves comerciais e executivas à medida que segue ampliando produção para responder à forte demanda.

Apesar de problemas na cadeia de suprimentos, a terceira maior fabricante de aviões do mundo - que entregou 203 jatos no ano passado - tem ampliado entregas em dois dígitos desde 2022, na esteira de uma recuperação pós-pandemia.

As previsões da empresa brasileira para este ano incluem entregas de 77 a 85 aviões comerciais, um aumento em relação às 73 registradas em 2024, enquanto as entregas de jatos executivos foram estimadas entre 145 e 155, acima das 130 do ano passado.

"A gente podia ter um 'guidance' até melhor que este, sendo muito sincero. Esse 'guidance' está dentro do limite dos gargalos da cadeia", disse à Reuters o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto. A empresa reportou seus resultados do quarto trimestre nesta quinta-feira.

Fabricantes de aviões, incluindo Airbus e Boeing, têm sofrido nos últimos anos com problemas em fornecedores, como faltas de motores, que afetaram planos de produção e atrasaram entregas.

Gomes Neto disse que o cenário está melhorando e destacou que embora alguns problemas persistam, a Embraer deve conseguir distribuir mais sua produção ao longo de 2025, aliviando um pouco da pressão normalmente vista no quarto trimestre, que tende a concentrar muitas entregas.

"A cadeia como um todo vem melhorando, mas ainda tem alguns gargalos importantes que limitaram produção ano passado e limitam neste também. A gente até entende um pouco algumas dificuldades, porque está aumentando o volume a cada ano para eles também", afirmou o executivo.

O aumento nas entregas deve resultar também em uma expansão de receitas, que foram estimadas entre US$7 bilhões e US$7,5 bilhões em 2025, depois de terem atingido US$6,39 bilhões no ano passado.

A Embraer, cujo foco principal está em aeronaves de corredor único com até 150 assentos, tem visto uma demanda elevada por seus jatos. As ações da empresa estão próximas de máximas históricas depois de terem mais que dobrado em valor em 2024.

No início desta semana, a empresa recebeu um pedido firme de 15 aeronaves E190-E2 da japonesa ANA, depois de também ter assinado um contrato recorde de US$7 bilhões com a Flexjet para até 212 jatos executivos, ampliando sua carteira de pedidos.

O cenário deve seguir favorável neste ano uma vez que várias campanhas de vendas estão em andamento, disse Gomes Neto, incluindo para o cargueiro C-390, que no ano passado atraiu clientes como Holanda, Áustria, Suécia e Eslováquia.

"A gente espera um ano também muito bom em termos de vendas", afirmou o executivo.

No quarto trimestre, a Embraer reportou receitas líquidas de US$2,31 bilhões, alta de 17% ante mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado antes de juros, impostos depreciação e amortização (Ebitda) avançou 29% em base anual para US$328 milhões.

Ambas as métricas superaram expectativas do mercado, uma vez que as previsões de analistas consultados pela Lseg eram de US$2,2 bilhões e US$263,5 milhões, respectivamente.