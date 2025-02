Embraer triplica lucro líquido no 4º trimestre em um ano, para R$ 1,093 bilhão

A Embraer registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,093 bilhão no quarto trimestre de 2024. Com isso, mais do que triplicou a cifra de R$ 250,6 milhões reportada em igual intervalo de 2023.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 1,947 bilhão entre outubro e dezembro. O valor é 56,6% maior do que o registrado um ano antes. As receitas líquidas, por sua vez, atingiram R$ 13,743 bilhões, alta de 41,3% na comparação com o mesmo trimestre de 2023.

Resultado anual

No acumulado de 2024, o lucro líquido ajustado da fabricante brasileira somou R$ 2,622 bilhões. O montante é mais de sete vezes maior do que os R$ 333,2 milhões registrados em 2023.

O Ebitda ajustado anual atingiu R$ 5,153 bilhões, alta de 87% na comparação com o resultado acumulado no ano anterior.

As receitas líquidas ficaram em R$ 35,4 bilhões, nível mais alto de todos os tempos, segundo a companhia. A cifra representa alta de 35,7% ante 2023.