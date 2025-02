Emater: no RS, colheita de milho atinge 64% da área e da soja, menos de 1%

São Paulo, 27/02 - O Rio Grande do Sul iniciou a colheita de soja 2024/25 em uma área que não chega a 1% do total, informa a Emater. "O estágio de enchimento de grãos é predominante (56%), e 12% das lavouras estão em maturação, 25% em floração e 6% em germinação e desenvolvimento vegetativo", disse em nota. A área de cultivo inicialmente projetada pela Emater é de 6.811.344 hectares e a produtividade média de 3.179 kg/ha. Já a retirada do milho do campo atinge 64% da área cultivada. "A produtividade mantém-se satisfatória, apesar da insuficiência de chuvas em etapas intermediárias do ciclo. Para a safra 2024/2025, a Emater estima o cultivo de 748.511 hectares, e a produtividade média de 7.116 kg/ha."