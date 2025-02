Eletrobras aprova em assembleia mais uma cadeira no conselho e atuação no "varejo" elétrico

SÃO PAULO (Reuters) - Acionistas da Eletrobras aprovaram em assembleia geral extraordinária (AGE) na quarta-feira mudanças no estatuto social da companhia, incluindo o aumento de uma vaga no conselho de administração e a previsão de atuação no mercado varejista de energia elétrica.

Com a aprovação, o colegiado da Eletrobras passa de nove para 10 membros. Segundo a empresa, a alteração ocorreu em função da necessidade de ajuste na estrutura de seus comitês, com a criação de um quinto órgão de assessoramento, ao mesmo tempo em que a empresa busca restringir que membros externos ocupem esses cargos, admitindo-os apenas no comitê estatutário de Auditoria e Riscos.

Em paralelo, a Eletrobras segue negociando um acordo com a União que poderá levar a uma nova ampliação do colegiado, com cadeiras reservadas para indicações do governo federal.

Em outro bloco de reforma, os acionistas da companhia também aprovaram regra para impedir que algum membro do conselho acumule mais de quatro posições em colegiados de companhias abertas, incluindo a Eletrobras.

A Eletrobras também incluiu no estatuto um detalhamento do objeto social da companhia sobre a comercialização de energia na modalidade varejista, a fim de poder atuar nesse mercado. Recentemente, a elétrica anunciou uma parceria com a Tendência para entrar no segmento.

(Por Letícia Fucuchima)