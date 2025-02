Eduardo Paes lidera pesquisa para governo do RJ em 2026, aponta Genial/Quaest

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa para as eleições ao governo do Estado em 2026. O chefe do Executivo municipal aparece com 29% das intenções de voto contra 20% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento divulgado pela Genial/Quaest nesta quinta-feira, dia 27.

Na sequência, aparecem a deputada federal Benedita da Silva (PT), com 7%; o secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB), com 5%; e o presidente da Assembleia do Rio (Alerj) Rodrigo Bacellar (União), com 2%. A vereadora do Rio Monica Benício (PSOL), tem 1%; e o atual vice-governador, Thiago Pampolha (União), 0%. Os indecisos somam 12% e os votos em branco, nulo e que não vão votar somam 24%.

A pesquisa ouviu pessoalmente 1.404 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A campanha de Paes à reeleição na prefeitura do Rio foi marcada por declarações e promessas de que ele não abandonaria o quarto mandato para se candidatar ao governo do Rio. Apesar das afirmações, o prefeito já sinaliza a aliados que pode rever sua posição diante da falta de nomes competitivos capazes de derrotar a base bolsonarista no Estado.

Flávio Bolsonaro encerrará o mandato de senador em 2026, assim como seu colega de partido Carlos Portinho. O Estado terá duas vagas disponíveis para o Senado e deve abrir uma disputa dentro do PL pelas indicações ao posto. O governador Cláudio Castro (PL) não descarta uma candidatura ao Congresso após deixar o comando do Palácio Guanabara.

Sucessor de Castro

O levantamento da Genial/Quaest ainda questionou os entrevistados se acham que Cláudio Castro merece eleger um sucessor ao governo. De acordo com a pesquisa, 39% responderam que sim, 52%, não, e outras 9% afirmaram que não sabem ou não responderam.