Dólar sobe em linha com o exterior após novos comentários de Trump sobre tarifas

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista subia nesta quinta-feira, em linha com os ganhos amplos da moeda norte-americana no exterior, à medida que os investidores reagiam a novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre seus planos tarifários.

Às 12h19, o dólar à vista subia 0,52%, a 5,8324 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,43%, a 5,830 reais na venda.

Mais cedo, Trump disse em publicação na plataforma Truth Social que as tarifas propostas sobre México e Canadá entrarão em vigor em 4 de março, conforme programado, porque ainda há entrada de drogas nos EUA provenientes desses países.

Ele também afirmou que será cobrada uma taxa adicional de 10% sobre a China nesse dia.

A implementação de tarifas pode levar ao aumento dos preços de uma variedade de produtos no mercado norte-americano, forçando o Federal Reserve a manter a taxa de juros alta, o que torna o dólar atrativo para investimentos estrangeiros.

Os mais recentes comentários de Trump sobre a política comercial dos EUA ofuscaram expectativas criadas pelos agentes financeiros na véspera, quando declarações do próprio presidente norte-americano sinalizaram a possibilidade de novo adiamento das tarifas sobre os vizinhos.

Ainda nesta quinta-feira, uma autoridade da Casa Branca também havia sinalizado que as decisões de Trump sobre as taxas a serem implementadas nas importações mexicanas e canadenses poderiam ocorrer somente em abril, após a publicação de um estudo sobre tarifas encomendado pelo presidente.

Trump já havia prometido a imposição de tarifas de 25% sobre México e Canadá antes de tomar posse, defendendo a medida como uma forma de punir os vizinhos por permitirem a entrada de imigrantes sem documentação e fentanil nos EUA.

Em fevereiro, no entanto, Trump acertou separadamente com os dois países a suspensão das tarifas até 4 de março, em troca de novas ações dos vizinhos para enfrentar os problemas levantados por ele.

"As ameaças de Trump foram em parte ignoradas ontem devido à expectativa de que ainda haveria negociações e que as tarifas poderiam ser evitadas. Mas a confirmação de hoje foi uma clara mensagem para o mercado de que as tarifas estão a caminho e que não devem ser subestimadas", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Com as notícias desta quinta, o dólar se fortaleceu no exterior, tanto ante seus pares fortes quanto ante emergentes.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,68%, a 107,170.