Dólar à vista fecha em alta de 0,47%, a R$5,8293 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar emplacou nesta quinta-feira a segunda sessão consecutiva de alta no Brasil, aproximando-se dos R$5,83, acompanhando o avanço generalizado da moeda norte-americana no resto do mundo, após o presidente dos EUA, Donald Trump, manter a expectativa de imposição de tarifas sobre produtos de outros países.

O dólar à vista fechou em alta de 0,47%, aos R$5,8293. Em 2025, porém, a moeda norte-americana acumula queda de 5,66%.

Às 17h24 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido – subia 0,42%, aos R$5,8300.

(Por Fabrício de Castro)