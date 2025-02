Disparada da Embraer blinda Ibovespa de queda da Petrobras em dia cheio de balanços

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta quinta-feira, com o salto das ações da Embraer após balanço trimestral e guidance para 2025 amortecendo o efeito de Petrobras, que figurou entre as maiores quedas após decepção do mercado com resultado e dividendos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa registrou variação positiva de 0,02% no encerramento dos negócios, a 124.798,96 pontos, em sessão sem um sinal único, na qual marcou 125.496,66 pontos na máxima e 124.351,92 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somou R$28,7 bilhões no pregão, que teve uma bateria de balanços corporativos sob os holofotes.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa não evoluiu na última semana após a superação de três resistências importantes. Eles citaram no relatório Diário do Grafista que o movimento de alta ainda tem vida, enquanto negociar acima dos 123.700 pontos, "mas começa a correr riscos".

DESTAQUES

- EMBRAER ON disparou 12,12%, renovando máximas históricas, após balanço que mostrou que o resultado operacional medido pelo Ebitda avançou 29% no quarto trimestre em base anual, para US$328 milhões. A companhia também estimou aumento de até 18% nas entregas de aviões em 2025, projetando até 240 aeronaves comerciais e executivas à medida que segue ampliando a produção para responder à forte demanda.

- MARFRIG ON saltou 8,9%, após mostrar resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$3,7 bilhões no quarto trimestre, avanço de 37,1% na comparação com o último trimestre de 2023 e acima da estimativa média de R$2,4 bilhões, segundo dados da LSEG. O conselho de administração também aprovou programa de recompra de até 23,8 milhões de ações.

- PETROBRAS PN caiu 3,53%, após mostrar prejuízo líquido de R$17 bilhões no quarto trimestre e reportar investimentos de US$16,6 bilhões em todo o ano de 2024, alta de 31,2% em relação a 2023 e 15% acima do "guidance". A estatal também anunciou que o conselho de administração aprovou o pagamento de R$9,1 bilhões em dividendos. PETROBRAS ON recuou 5,56%.

- BRF ON perdeu 3,21%, mesmo com lucro de R$868 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 15% ante o mesmo período do ano anterior. O conselho de administração ainda aprovou programa de recompra de até 15 milhões de ações. Executivos da companhia também afirmaram que as vendas de alimentos superaram as expectativas nos dois primeiros meses de ano.

- IRB(RE) ON valorizou-se 7,8%, em dia de ajustes após o tombo de mais de 18% na véspera, quando agentes repercutiram o balanço e declarações de executivos da resseguradora.

- BRASKEM PNA fechou em queda de 2,15%, após divulgar prejuízo de US$967 milhões no quarto trimestre, três vezes acima do resultado negativo do mesmo período de 2023, com queda de 50% no desempenho operacional recorrente. A petroquímica disse que começou a por em movimento um plano para lidar com um ciclo de baixa da indústria petroquímica global mais longo que o histórico.

- ULTRAPAR ON subiu 5,36%, após o grupo de combustíveis e logística divulgar lucro líquido de R$881 milhões no quarto trimestre, acima de previsões no mercado, enquanto seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$493,3 milhões em dividendos. O conglomerado defendeu mais empenho do governo em combate a irregularidades no mercado de biodiesel.

- COSAN ON avançou 3,43%, mesmo após divulgar prejuízo líquido não auditado de R$9,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo lucro de R$2,4 bilhões um ano antes. A empresa citou que o resultado foi impactado, principalmente, pelo "impairment" do investimento em Vale e por provisões relacionadas a efeitos tributários.

- CPFL ENERGIA ON perdeu 1,77%, apesar do balanço da elétrica, controlada pela chinesa State Grid, mostrar lucro líquido de R$1,57 bilhão de reais no quarto trimestre, 18,7% maior na comparação anual. O CEO afirmou que a CPFL enxerga um avanço para o setor de distribuição de energia elétrica com a recente aprovação do termo para prorrogação das concessões.

- LOJAS QUERO-QUERO ON, que não faz parte do Ibovespa, saltou 15,43%, melhor desempenho do Small Caps, após reportar resultado na véspera, com expansão de 6,9% nas vendas mesmas lojas no quarto trimestre de 2024. A varejista também divulgou projeção de abertura de 20 a 30 novas lojas em 2025, após 22 aberturas no ano passado.