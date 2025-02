Dirigente do Fed prega abordagem paciente para monitorar mercado de trabalho e inflação nos EUA

A presidente da distrital do Cleveland do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Beth Hammack, afirmou que a atual política monetária não está "significativamente restritiva" e que uma abordagem paciente fornece mais tempo para monitorar as trajetórias do mercado de trabalho e da inflação, em discurso preparado para um evento promovido pela Columbia University e Bank Policy Institute, nesta quinta-feira, 27.

"A economia dos Estados Unidos é resiliente e se adaptaria a um ambiente de taxas de juros mais altas", mencionou ela, ao dizer que a economia e o sistema financeiro estão em "boa posição".

Para Hammack, o BC norte-americano pode estar perto da taxa neutra.

Em relação à inflação, a dirigente disse que a meta de 2% não está próxima e que o processo de desinflação tem sido desigual, além de ter desacelerado.